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Торік у Prozorro провели 2,8 мільйона закупівель на майже пів мільярда

Вівторок, 31 січня 2023, 12:58 - Анастасія Жарикова

Протягом 2022 року в системі публічних закупівель Prozorro було проведено 2,8 мільйона контрактів на 484 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Число конкурентних закупівель торік сягнуло близько 160 тисяч, а сума укладених угод становила 198 млн грн.

Всього аукціони проводили близько 30 тисяч замовників, з них 16 тисяч оголошували конкурсні закупівлі. 

Загальна кількість учасників торгів становила близько 181 тисячі, а в конкурсних торгах брали участь 33 тисячі учасників.

У першу п’ятірку з видів закупівель увійшли:

  • продукти харчування - 25 тис;
  • будівельні роботи - 23 тис;
  • медичне обладнання - 20 тис;
  • нафтопродукти - 15 тис;
  • сільськогосподарська продукція - 8 тис.

"Після падіння конкурентних процедур до 28% на початку широкомасштабного вторгнення в період з 24 лютого до 27 червня, вже наприкінці 2022 року ми вийшли на рівень конкурентних процедур в системі - 44%", – розповіла заступниця міністра економіки Надія Бігун.

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Незважаючи на війну, Prozorro продовжує розвиватись. Зокрема, систему адаптовують для роботи з іноземними партнерами та вже  стартувала інтеграція з Реєстром корупційних правопорушень, що значно спростить роботу учасникам торгів.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів тимчасово, до кінця дії воєнного стану, скасував аукціони у системі Prozorro – рішення зумовлене відсутністю доступу всіх учасників торгів до системи через обстріли енергосистеми.

Електронні торги на системі "Прозорро.Продажі" триватимуть у звичному режимі, попри рішення уряду щодо призупинення електронних аукціонів у системі "Прозорро".

Міністерство економіки очікує, що тимчасове скасування торгів в системі "Прозорро" простимулює учасників торгів активніше подавати свої пропозиції, а також збільшить економію державних коштів, враховуючи подання учасниками мінімальних цінових пропозицій.

Міністерство економіки припускає, що, можливо, навесні можна буде повністю повернути аукціони на Prozorro.

Prozorro аукціон Мінекономіки
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Економічна правда
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