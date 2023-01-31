Торік у Prozorro провели 2,8 мільйона закупівель на майже пів мільярда
Протягом 2022 року в системі публічних закупівель Prozorro було проведено 2,8 мільйона контрактів на 484 мільйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Число конкурентних закупівель торік сягнуло близько 160 тисяч, а сума укладених угод становила 198 млн грн.
Всього аукціони проводили близько 30 тисяч замовників, з них 16 тисяч оголошували конкурсні закупівлі.
Загальна кількість учасників торгів становила близько 181 тисячі, а в конкурсних торгах брали участь 33 тисячі учасників.
У першу п’ятірку з видів закупівель увійшли:
- продукти харчування - 25 тис;
- будівельні роботи - 23 тис;
- медичне обладнання - 20 тис;
- нафтопродукти - 15 тис;
- сільськогосподарська продукція - 8 тис.
"Після падіння конкурентних процедур до 28% на початку широкомасштабного вторгнення в період з 24 лютого до 27 червня, вже наприкінці 2022 року ми вийшли на рівень конкурентних процедур в системі - 44%", – розповіла заступниця міністра економіки Надія Бігун.
Незважаючи на війну, Prozorro продовжує розвиватись. Зокрема, систему адаптовують для роботи з іноземними партнерами та вже стартувала інтеграція з Реєстром корупційних правопорушень, що значно спростить роботу учасникам торгів.
Нагадуємо:
Кабінет міністрів тимчасово, до кінця дії воєнного стану, скасував аукціони у системі Prozorro – рішення зумовлене відсутністю доступу всіх учасників торгів до системи через обстріли енергосистеми.
Електронні торги на системі "Прозорро.Продажі" триватимуть у звичному режимі, попри рішення уряду щодо призупинення електронних аукціонів у системі "Прозорро".
Міністерство економіки очікує, що тимчасове скасування торгів в системі "Прозорро" простимулює учасників торгів активніше подавати свої пропозиції, а також збільшить економію державних коштів, враховуючи подання учасниками мінімальних цінових пропозицій.
Міністерство економіки припускає, що, можливо, навесні можна буде повністю повернути аукціони на Prozorro.