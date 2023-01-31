Недотримання графіків: регулятор оштрафував ще три обленерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг наклала 2 штрафи по 170 тисяч гривень на ДТЕК Київські регіональні електромережі за затримку інформації під час двох перевірок регулятором відключення електроенергії споживачам, також штрафи отримали "Закарпаттяобленерго" та "Львівобленерго".

Відповідне рішення комісія ухвалила в понеділок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Перевірки оператора систем розподілу здійснювалися за скаргами споживачів, які вказують на недотримання графіків відключень і неналежне інформування споживачів про час таких відключень.

З 1908 скарг споживачів, які надійшли НКРЕКП в січні, 734 скарги стосуються саме "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та стосуються переважно неналежного інформування клієнтів про відключення.

У Комісії зазначили, що передбачений штраф за відмову у проведенні перевірки становить 1,7 млн грн, але з огляду на воєнний стан комісія зупинилася на мінімально можливому в цьому випадку штрафі у 170 тис. грн.

Також два адміністративні стягнення по 1,7 тис. грн були накладені на керівника відповідного департаменту компанії за несприяння НКРЕКП.

Також на цьому засіданні штрафи по 85 тис. грн було накладено на "Львівобленерго" та "Закарпаттяобленерго". Технічні директори цих операторів отримали по 1,7 тис. грн адмінстягнення.

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Регулятор пояснив, що на сайті "Львівобленерго" не актуалізувалася кожні 30 хв детальна інформація про початок та завершення перерв в електропостачанні з зазначенням населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо. А "Закарпаттяобленерго" не дотримувалося розміщених у мережі графіків погодинних відключень, відтак не забезпечувався рівномірний розподіл електроенергії між споживачами.

Нагадуємо:

Починаючи з листопада 2022 року, Нацкомісія що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) розглянула понад 2,5 тисяч звернень та скарг споживачів на несправедливе відключення електроенергії.

Нацкомісія з регулювання енергоринку та компослуг (НКРЕКП) за результатами позапланової виїзної перевірки оштрафувала "Тернопільобленерго" за порушення графіків відключень електропостачання споживачам.

НКРЕКП 17 січня вирішила накласти штрафи на АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПрАТ "Волиньобленерго" за недотримання графіків відключень електропостачання споживачам.

Крім того, на керівників згаданих підприємств вперше у практиці Регулятора було накладене адміністративне стягнення у вигляді штрафу, додали в регуляторі.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) оштрафувала АТ "ДТЕК Одеські електромережі" та ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" за несправедливі відключення світла.

У ДТЕК заявили, що "роблять все можливе для рівномірного і справедливого розподілу дефіциту потужності між всіма споживачами" і не згодні з рішенням НКРЕКП, тож компанія оскаржить його в суді.