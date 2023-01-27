IKEA знайшла заміну російській деревині в Швеції та країнах Балтії
Найбільший у світі меблевий бренд IKEA, яка відмовилась від поставок деревини з РФ і Білорусі, використовує більше деревини зі Швеції та країн Балтії.
Про це заявив керівник відділу постачання деревини IKEA Ульф Йоханссон, пише Reuters.
Зазначається, що один з найбільших світових споживачів деревини - використав 20 мільйонів кубометрів деревини для виробництва своєї продукції за 12 місяців до серпня 2022 року.
"Нам вдалося замістити ці обсяги (Росії та Білорусі) в інших країнах на дуже гарячому ринку деревини", - сказав Ульф Йоханссон в інтерв'ю Reuters.
За його словами, Швеція, країни Балтії, Польща та Німеччина є одними з країн, де ІКЕА збільшила постачання деревини внаслідок війни в Україні, додавши, що деякі з цих рішень можуть бути довгостроковими, а інші - короткостроковими.
Росія і Білорусь були п'ятим і шостим найбільшими постачальниками деревини для IKEA до війни, на їх частку припадало 6% і 5% відповідно.
Польща, за якою йдуть Литва та Швеція, були трьома найбільшими постачальниками за 12 місяців до серпня 2022 року.
Магазини IKEA в Росії закриті з березня, в той час як торгові центри, що належать IKEA, залишаються відкритими. Чотири фабрики Inter IKEA в країні закриті і виставлені на продаж.
За словами Йоханссона, зараз IKEA переглядає свою довгострокову стратегію постачання деревини з точки зору альтернатив Росії, а також у світлі планів розширення в Південній Америці, де вона відкрила свій перший магазин у 2022 році.
Нагадаємо:
Після припинення діяльності у РФ IKEA скоротила 10 тисяч із 12 тисяч співробітників.
Шведський ритейлер IKEA вирішив ліквідувати свою "дочку", яка керує магазинами мережі в Росії.
Шведський ритейлер IKEA завершив розпродаж меблів перед виходом із РФ 15 серпня.
Повідомлялось, що меблевий гігант IKEA, який продає свої чотири заводи в Росії та скорочує штат працівників, почне розпродавати товари, що залишилися на російських складах.
Економічна правда