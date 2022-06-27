IKEA влаштує розпродаж товарів, які лишились на російських складах: лише онлайн
Меблевий гігант IKEA, який продає свої чотири заводи в Росії та скорочує штат працівників, почне розпродавати товари, що залишилися на російських складах.
Про це повідомляється на російському сайті мережі.
"Наразі можливість здійснити покупку безпосередньо в магазині надана виключно співробітникам ІКЕА. Товари ІКЕА стануть доступними для покупки на сайті IKEA.ru через кілька днів. Продажі в магазинах ІКЕА не здійснюватимуться", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Меблевий гігант IKEA почав повідомляти орендодавців торгових центрів у РФ, де розміщувалися магазини та студії бренду, про бажання достроково розірвати договори оренди.
Меблевий гігант IKEA продає свої чотири заводи в Росії та скорочує штат працівників, компанія "не бачить можливості відновити продажі в осяжному майбутньому".
У березні ІКЕА оголосила про призупинення роботи в Росії та припинення операцій з РФ та Білоруссю через їхню війну проти України.
Торговельний гігант ІКЕА продовжив термін оплати праці майже 15 тисяч співробітників у РФ до серпня.
Економічна правда
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