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IKEA влаштує розпродаж товарів, які лишились на російських складах: лише онлайн

Понеділок, 27 червня 2022, 15:54 - Олексій Павлиш

Меблевий гігант IKEA, який продає свої чотири заводи в Росії та скорочує штат працівників, почне розпродавати товари, що залишилися на російських складах.

Про це повідомляється на російському сайті мережі.

"Наразі можливість здійснити покупку безпосередньо в магазині надана виключно співробітникам ІКЕА. Товари ІКЕА стануть доступними для покупки на сайті IKEA.ru через кілька днів. Продажі в магазинах ІКЕА не здійснюватимуться", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Меблевий гігант IKEA почав повідомляти орендодавців торгових центрів у РФ, де розміщувалися магазини та студії бренду, про бажання достроково розірвати договори оренди.

Меблевий гігант IKEA продає свої чотири заводи в Росії та скорочує штат працівників, компанія "не бачить можливості відновити продажі в осяжному майбутньому".

У березні ІКЕА оголосила про призупинення роботи в Росії та припинення операцій з РФ та Білоруссю через їхню війну проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Торговельний гігант ІКЕА продовжив термін оплати праці майже 15 тисяч співробітників у РФ до серпня. 

Економічна правда

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