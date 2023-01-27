H&M прозвітував про різке падіння прибутку: вихід із Росії також на це вплинув
Акції Hennes & Mauritz AB (H&M) впали після того, як шведський ритейлер одягу заявив, що зростання цін на енергію, фрахт і одяг майже знищило прибуток в минулому кварталі.
Про це пише Bloomberg.
Так, операційний прибуток впав на 87% до 821 мільярда крон (80 мільйонів доларів США) за три місяці до листопада, що значно перевищило прогнози аналітиків. Акції впали на 7,9%.
"Масштаб падіння настільки великий, що інвестори будуть сумніватися в прогнозах генерального директора Хелени Хельмерссон щодо поліпшення продажів і прибутковості", - заявив аналітик Jefferies Джеймс Гржиніч.
Вихід H&M з Росії та витрати, пов'язані з планом скорочення 1500 робочих місць, також вплинули на прибутки.
Ритейлер все ще бореться з високим рівнем запасів, оскільки його прибутковість відстає від прибутковості конкурента - Zara.
H&M купує більшу частку одягу в Азії, ніж конкурент, що є дорожчим, оскільки вимагає доставки на довші відстані. Ритейлер заявив, що намагається перенести більше закупівель до ближчих країн, щоб зменшити витрати.
"У грудні та січні продажі повернулися до зростання, збільшившись на 5% протягом ключового святкового періоду після нульового четвертого кварталу.
Однак компанія попередила, що знижки в першому кварталі дещо зростають, а умови закупівель все ще залишаються дуже негативними, з перспективами на покращення лише наприкінці року. H&M заявила, що вирішила не перекладати всю інфляцію цін на одяг на споживачів, що також впливає на прибутковість", - пише агентство.
Нагадаємо:
Шведський ритейлер H&M, який працював у Росії з 2009 року, підтвердив закриття всіх російських магазинів.
У листопаді повідомлялось, що шведський ритейлер H&M продовжує процес припинення діяльності в Росії - наразі більше половини магазинів компанії в країні закриті назавжди, усі магазини будуть закриті до кінця року.
Шведський ритейлер H&M Group оголосив, що вирішив почати процес згортання бізнесу у Росії.
Ритейлер H&M, який заявив про вихід із РФ, веде пошук покупця на російську частину бізнесу.
Економічна правда