H&M прозвітував про різке падіння прибутку: вихід із Росії також на це вплинув

Акції Hennes & Mauritz AB (H&M) впали після того, як шведський ритейлер одягу заявив, що зростання цін на енергію, фрахт і одяг майже знищило прибуток в минулому кварталі.

Про це пише Bloomberg.

Так, операційний прибуток впав на 87% до 821 мільярда крон (80 мільйонів доларів США) за три місяці до листопада, що значно перевищило прогнози аналітиків. Акції впали на 7,9%.

"Масштаб падіння настільки великий, що інвестори будуть сумніватися в прогнозах генерального директора Хелени Хельмерссон щодо поліпшення продажів і прибутковості", - заявив аналітик Jefferies Джеймс Гржиніч.

Вихід H&M з Росії та витрати, пов'язані з планом скорочення 1500 робочих місць, також вплинули на прибутки.

Ритейлер все ще бореться з високим рівнем запасів, оскільки його прибутковість відстає від прибутковості конкурента - Zara.

H&M купує більшу частку одягу в Азії, ніж конкурент, що є дорожчим, оскільки вимагає доставки на довші відстані. Ритейлер заявив, що намагається перенести більше закупівель до ближчих країн, щоб зменшити витрати.

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"У грудні та січні продажі повернулися до зростання, збільшившись на 5% протягом ключового святкового періоду після нульового четвертого кварталу.

Однак компанія попередила, що знижки в першому кварталі дещо зростають, а умови закупівель все ще залишаються дуже негативними, з перспективами на покращення лише наприкінці року. H&M заявила, що вирішила не перекладати всю інфляцію цін на одяг на споживачів, що також впливає на прибутковість", - пише агентство.

Нагадаємо:

Шведський ритейлер H&M, який працював у Росії з 2009 року, підтвердив закриття всіх російських магазинів.

У листопаді повідомлялось, що шведський ритейлер H&M продовжує процес припинення діяльності в Росії - наразі більше половини магазинів компанії в країні закриті назавжди, усі магазини будуть закриті до кінця року.

Шведський ритейлер H&M Group оголосив, що вирішив почати процес згортання бізнесу у Росії.

Ритейлер H&M, який заявив про вихід із РФ, веде пошук покупця на російську частину бізнесу.