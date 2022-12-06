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H&M закрив свій останній магазин у Росії

Вівторок, 6 грудня 2022, 17:21 - Олексій Павлиш

Шведський ритейлер H&M, який працював у Росії з 2009 року, підтвердив закриття всіх російських магазинів.

Про це повідомили російським ЗМІ у пресслужбі ритейлера.

"Підтверджуємо, що всі магазини H&M Group в Росії закрито", - заявили в H&M.

Нагадаємо:

У листопаді повідомлялось, що шведський ритейлер H&M продовжує процес припинення діяльності в Росії - наразі більше половини магазинів компанії в країні закриті назавжди, усі магазини будуть закриті до кінця року.

Шведський ритейлер H&M Group оголосив, що вирішив почати процес згортання бізнесу у Росії.

Ритейлер H&M, який заявив про вихід із РФ, веде пошук покупця на російську частину бізнесу.

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