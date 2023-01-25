Новини 25 січня: Україна отримає ще 10 тисяч терміналів Starlink, ще одне обленерго оштрафували

Про Starlink. Німеччина передасть 10 000 терміналів Starlink Україні вже наступного місяця.

Про штраф обленерго. Нацкомісія з регулювання енергоринку та компослуг (НКРЕКП) за результатами позапланової виїзної перевірки оштрафувала "Тернопільобленерго" за порушення графіків відключень електропостачання споживачам.

Про підакцизні товари. В рамках податкової реформи, яку зараз розробляють в Офісі президента, обговорюється повне переведення розрахунків за підакцизні товари в безготівковий формат.

Про ЗАЕС. Росіяни намагаються завербувати для роботи на ЗАЕС півтори сотні білоруських ремонтників - є ймовірність, що окупанти привезуть на ЗАЕС близько 150 фахівців з ремонту, котрі працювали на Білоруській АЕС.

Про збитки довкіллю через війну. За 11 місяців війни російська агресія завдала збитків довкіллю України на суму понад 1 трильйон 743 мільрди гривень.

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