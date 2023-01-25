У Зеленського розглядають заборону продажу алкоголю та пального за готівку

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В рамках податкової реформи, яку зараз розробляють в Офісі президента, обговорюється повне переведення розрахунків за підакцизні товари в безготівковий формат.

Про це заступник голови ОП та куратор реформи Ростислав Шурма розповів під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

Він розповів, що як один із компенсаторів для бюджету в межах проєкту податкової реформи передбачено підвищення оподаткування шкідливого споживання, наприклад – тютюн, алкоголь і викопне паливо. Ставки планують підвести "до середньоєвропейських рівнів".

Важливим питанням постає адміністрування цих податків, зазначив він, адже частка нелегального обігу тютюнових виробів досягає 30%, а для лікеро-горілчаної продукції ця цифра може бути ще вищою. "І це дуже велика проблема", – додав Шурма та зазначив, що для протидії цій проблемі плануються дві фундаментальні зміни в адмініструванні податків.

"Перше – це електронний акциз", – пояснює він. Таким чином, на пачку цигарок чи пляшку алкоголю наноситься унікальний QR-код, який дозволить споживачеві відслідковувати, де продукція була вироблена, де зберігалася тощо. Натомість "традиційні" акцизні марки, які клеяться на пакування, можна підробити чи передрукувати.

"Другий концепт – щоб вся ця система запрацювала, це переведення розрахунків за підакцизні товари виключно в безготівковій формат, тобто в оплату картою", – заявив Шурма та уточнив, що ідея ще обговорюється і рішення поки не ухвалено.

Як приклад він навів ситуацію з дефіцитом пального на початку повномасштабної війни, коли АЗС перевели споживачів на карткові оплати і оплату через застосунки. За декілька тижнів всі адаптувалися, що, каже Шурма, "дозволило повністю обілити обіг палива, і те саме, я впевнений, відбудеться з тютюном і алкоголем".

Детальніше про оновлену концепцію податкової реформи "10-10-10" читайте у статті Ярослава Вінокурова: Податок на готівку та гарантія відшкодування ПДВ: реформа "10-10-10" знову на порядку денному. Що там нового?

Нагадуємо:

Оновлена концепція податкової реформи ("10-10-10"), яку курує заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, передбачає суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки.

У Міністерстві фінансів, натомість, попереджають про негативні наслідки від зниженням ставок податків в рамках реформи. Так, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що такий крок має передбачати компенсатори втрачених доходів держбюджету.