Окупанти, ймовірно, збираються завезти на ЗАЕС ремонтників з Білорусі – "Енергоатом"

Росіяни намагаються завербувати для роботи на ЗАЕС півтори сотні білоруських ремонтників - є ймовірність, що окупанти привезуть на ЗАЕС близько 150 фахівців з ремонту, котрі працювали на Білоруській АЕС.

Про це заявили в "Енергоатомі".

"Окупанти все ще шукають персонал для функціонування станції, намагаючись хоч якось дати собі раду на ній. Тож є ймовірність, що загарбники привезуть на український атомний об’єкт близько 150 фахівців з ремонту, котрі працювали на Білоруській АЕС", - заявили в українській держкомпанії.

Це відбувається через відмову українських атомників співпрацювати з окупантами.

"Очевидно, вони (білоруські ремонтники - ред.) потрібні для того, щоб нашвидкуруч лагодити пошкодження, що виникають внаслідок обстрілів, які самі ж росіяни й влаштовують. А примусити українських атомників до співпраці російським окупантам не вдається", - додали в "Енергоатомі".

Економічна правда