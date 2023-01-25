Окупанти, ймовірно, збираються завезти на ЗАЕС ремонтників з Білорусі – "Енергоатом"
Росіяни намагаються завербувати для роботи на ЗАЕС півтори сотні білоруських ремонтників - є ймовірність, що окупанти привезуть на ЗАЕС близько 150 фахівців з ремонту, котрі працювали на Білоруській АЕС.
Про це заявили в "Енергоатомі".
"Окупанти все ще шукають персонал для функціонування станції, намагаючись хоч якось дати собі раду на ній. Тож є ймовірність, що загарбники привезуть на український атомний об’єкт близько 150 фахівців з ремонту, котрі працювали на Білоруській АЕС", - заявили в українській держкомпанії.
Це відбувається через відмову українських атомників співпрацювати з окупантами.
"Очевидно, вони (білоруські ремонтники - ред.) потрібні для того, щоб нашвидкуруч лагодити пошкодження, що виникають внаслідок обстрілів, які самі ж росіяни й влаштовують. А примусити українських атомників до співпраці російським окупантам не вдається", - додали в "Енергоатомі".
Економічна правда