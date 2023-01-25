Україна у лютому отримає 10 тисяч терміналів Starlink від Німеччини – Федоров

Німеччина передасть 10 000 терміналів Starlink Україні вже наступного місяця.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Записуємо інтерв’ю з німецькими журналістами видання Die Zeit в укритті. Говоримо про технологічний фронт війни.

Подякував німецькому народу за нову партію з 10 тисяч Старлінків, які ми отримаємо наступного місяця.

Впевнений, скоро отримаємо і Леопарди", - написав він.

Нагадаємо:

Україна отримала від Польщі партію з восьми тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink, які будуть використані для забезпечення зв’язку в "Пунктах незламності".

Після початку повномасштабної війни РФ проти України міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink.

Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну. 28 лютого перші термінали Starlink прибули в Україну. Вони допомогли забезпечити українським військовим зв'язок на полі бою, а також критичну інфраструктуру в умовах руйнування Росією енергетичних об’єктів України.

У серпні повідомлялося, що Польща передала Україні 5 тисяч терміналів-антен для супутникового зв’язку Starlink. Відтоді Україна отримувала ще кілька партій терміналів.

Економічна правда