Новини 24 січня: у "Нафтогазі" нова наглядова рада, обленерго штрафують через графіки відключень

Про міграцію. Починаючи з серпня 2022 року фіксують пікове зростання попиту на україномовних працівників у Польщі: це пов'язують з тим, що на період січень - вересень 2022 року у Польщі зареєструвалися понад 10 тисяч українських компаній.

Про світло. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) оштрафувала АТ "ДТЕК Одеські електромережі" та ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" за несправедливі відключення світла.

Про санкції. Попри європейські санкції на елітне вино, Кремль продовжує закуповувати сотні пляшок ціною в десятки тисяч доларів кожна - цим займається друг дочки Путіна Катерини Тихонової Олексій Рєпік.

Про Нафтогаз. Кабінет міністрів у вівторок, 24 січня, призначив переможців відбору на посади членів наглядову раду НАК "Нафтогаз України".

Про бізнес. Повністю вийшли з російського ринку 177 компаній з іноземним капіталом, за останній тиждень до них додалось 17 бізнесів

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12 років за премію. Як Коболєв опинився на лаві підсудних та чому повернувся в Україну

Як ексголова "Нафтогазу" опинився на лаві підсудних та чому НАБУ вирішило повернутися до справи премій Коболєва.