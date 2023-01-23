Новини 23 січня: ВАКС конфіскував активи Шелкова, але не всі, Коболєв залишився без арешту

Про росактиви. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглаву інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова.

Про Нафтогаз. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить відмову Вищого антикорсуду арештувати ексголову "Нафтогазу" Андрія Коболєва у справі про отримання премії у 10 млн дол за Стокгольмський арбітраж

Про світло. Споживання електроенергії зросло з початком робочого тижня та поступовим зниженням температури по всій Україні - дефіцит потужності зріс. Усі області отримали ліміти споживання на всю добу, зранку ліміти вже перевищені у п'яти областях.

Про уряд. Найближчим часом міністр енергетики Герман Галущенко може бути звільнений із займаної посади.

Про закупівлі. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали розслідування щодо закупівель продуктів для військових Міністерством оборони ще до публікації інформації в ЗМІ

Ексклюзиви ЕП

"Нафтогаз" забирає газові мережі Фірташа, але робить це без поваги до "Оператора ГТС". Що відбувається?

Чому націоналізація газових мереж Дмитра Фірташа за обраною "Нафтогазом" моделлю загрожує 17-мільярдними збитками і банкрутством оператора української газотранспортної системи?