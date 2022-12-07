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Верховний суд Франції підтвердив: РФ винна Ощадбанку $1,1 мільярда плюс відсотки за Крим

Середа, 7 грудня 2022, 17:09 - Олексій Павлиш

Верховний суд Франції підтвердив рішення Міжнародного арбітражу про стягнення з РФ на користь Ощадбанку 1,1 млрд доларів плюс відсотки за захоплення активів в окупованому Криму.

Про це повідомила в Facebook заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

"Верховний суд Франції скасував рішення Апеляційного суду м. Парижа та залишив у силі рішення Міжнародного Арбітражу про стягнення з РФ на користь Ощадбанку 1,1 мільярда доларів США плюс відсотки, які будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до часу фактичної компенсації (близько 100 тисяч доларів США щоденно)", - написала Мудра.

Вона зазначила, що обсяг позовної заяви Ощадбанку проти РФ з усіма додатками становив більш ніж 30 000 аркушів.

"Тридцять тисяч сторінок, які доводять незаконність експропріації інвестицій Ощадбанку, які знаходились в Криму. 76 кілограмів у шести коробках. І кожна сторінка доводить конкретні факти порушення міжнародного права і підтверджує, що Ощадбанк має право на справедливу компенсацію", - додала заступниця міністра.

За словами Мудрої, росіяни відмовились брати участь в арбітражному провадженні та намагалися відкласти примусове виконання арбітражного рішення й скасувати його.

"Агресор намагався використати французьку систему правосуддя та арбітражу, щоб уникнути відповідальності. Та сьогодні стало зрозуміло, що все це було дарма: Росія продовжує бути винна Ощаду понад 1,1 мільярди доларів США", - зауважила вона.

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Нагадаємо:

У жовтні 2021 року Ощадбанк подав апеляцію до Касаційного суду Франції за винесеним у березні рішеннім Апеляційного суду Парижа, яке скасовувало рішення про відшкодування РФ на користь банку близько 1,4 млрд дол.

У березні 2021 року Апеляційний суд Парижа підтримав позицію Міністерства юстиції Російської Федерації про відсутність юрисдикції в арбітражу за позовом українського Ощадбанку на 1,3 мільярда доларів.

26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку — стягнути з Російської Федерації збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму, у розмірі 1,3 млрд доларів.

Російське Мінінстерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсовувати збитки Ощадбанку.

Рішення міжнародного інвестиційного арбітражного суду у спорі між Ощадбанком та Росією, яке було прийняте в Парижі, може бути примусово виконано у 154 іноземних державах.

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Економічна правда

Ощадбанк Крим Росія Франція суд
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