Верховний суд Франції підтвердив: РФ винна Ощадбанку $1,1 мільярда плюс відсотки за Крим
Верховний суд Франції підтвердив рішення Міжнародного арбітражу про стягнення з РФ на користь Ощадбанку 1,1 млрд доларів плюс відсотки за захоплення активів в окупованому Криму.
Про це повідомила в Facebook заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.
"Верховний суд Франції скасував рішення Апеляційного суду м. Парижа та залишив у силі рішення Міжнародного Арбітражу про стягнення з РФ на користь Ощадбанку 1,1 мільярда доларів США плюс відсотки, які будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до часу фактичної компенсації (близько 100 тисяч доларів США щоденно)", - написала Мудра.
Вона зазначила, що обсяг позовної заяви Ощадбанку проти РФ з усіма додатками становив більш ніж 30 000 аркушів.
"Тридцять тисяч сторінок, які доводять незаконність експропріації інвестицій Ощадбанку, які знаходились в Криму. 76 кілограмів у шести коробках. І кожна сторінка доводить конкретні факти порушення міжнародного права і підтверджує, що Ощадбанк має право на справедливу компенсацію", - додала заступниця міністра.
За словами Мудрої, росіяни відмовились брати участь в арбітражному провадженні та намагалися відкласти примусове виконання арбітражного рішення й скасувати його.
"Агресор намагався використати французьку систему правосуддя та арбітражу, щоб уникнути відповідальності. Та сьогодні стало зрозуміло, що все це було дарма: Росія продовжує бути винна Ощаду понад 1,1 мільярди доларів США", - зауважила вона.
Нагадаємо:
У жовтні 2021 року Ощадбанк подав апеляцію до Касаційного суду Франції за винесеним у березні рішеннім Апеляційного суду Парижа, яке скасовувало рішення про відшкодування РФ на користь банку близько 1,4 млрд дол.
У березні 2021 року Апеляційний суд Парижа підтримав позицію Міністерства юстиції Російської Федерації про відсутність юрисдикції в арбітражу за позовом українського Ощадбанку на 1,3 мільярда доларів.
26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку — стягнути з Російської Федерації збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму, у розмірі 1,3 млрд доларів.
Російське Мінінстерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсовувати збитки Ощадбанку.
Рішення міжнародного інвестиційного арбітражного суду у спорі між Ощадбанком та Росією, яке було прийняте в Парижі, може бути примусово виконано у 154 іноземних державах.
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Економічна правда