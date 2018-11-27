Росія не погоджується компенсувати Ощадбанку 1,3 мільярда доларів

Москва не визнала позитивне рішення гаазького арбітражу за позовом українського Ощадбанку про компенсацію збитків у 1,3 мільярда доларів у зв'язку з втраченими в Криму інвестиціями.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства юстиції РФ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, винесене 26 листопада 2018 року, в зв'язку з відсутністю у арбітражу юрисдикції на розгляд позову ПАТ "Державний ощадний банк України" до РФ", - заявили у Мін'юсті РФ.

"Мін'юст Росії вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення представлення та захисту інтересів РФ у зв'язку з винесенням зазначеного арбітражного рішення", - додали в Мін'юсті.

26 листопада арбітражний суд в Парижі прийняв рішення задовольнити вимогу про компенсацію збитків установи в зв'язку з втраченими в Криму інвестиціями.

Сума відшкодування складе 1,3 мільярда доларів плюс відсотки, які будуть нараховуватися з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації.

Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй по праву міжнародної торгівлі 1976 року, а також відповідно до угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Ощадбанк в липні 2015 направив офіційне письмове повідомлення уповноваженим представникам РФ про претензії, що випливають із незаконного поводження з інвестиціями банку в Криму в порушення численних положень угоди між урядами України і РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, яка була підписана 27 листопада 1998 року, а також норм міжнародного права.

Оскільки РФ не надала відповіді на звернення Ощадбанку про врегулювання спору шляхом переговорів, банк скористався своїм правом використовувати інструменти міжнародного судового захисту відповідно до зазначеної угоди і подав повідомлення про арбітражний розгляд, яким офіційно почав арбітражний процес проти РФ.

Арбітражний розгляд почався в січні 2016 року, а слухання в Парижі - в березні 2017 року.