Компенсація Росією 1,4 млрд доларів за Крим: Ощадбанк подав апеляцію до Касаційного суду Франції

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Ощадбанк подав апеляцію до Касаційного суду Франції за винесеним у березні рішеннім Апеляційного суду Парижа, яке скасовувало рішення про відшкодування РФ на користь банку близько 1,4 млрд дол.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Збитки Ощадбанку, про які йдеться, завдано внаслідок протиправного заволодіння інвестиціями Ощадбанку в Республіці Крим", - нагадують у банку.

"Ощадбанк упевнений, що Касаційний суд Франції визнає та виправить очевидні помилки та прогалини в рішенні Апеляційного суду Парижа.

Тим самим він відновить дію арбітражного рішення проти Російської Федерації, в якому йдеться про компенсацію Ощадбанку значних втрат, що виникли через неприпустимі дії та нехтування законами з боку Російської Федерації", - йдеться у позиції фінустанови.

"Розгляд справи щодо отримання справедливої компенсації за експропрійовані Російською Федерацією активи Ощадбанку в окупованому Криму постійно знаходиться в центрі уваги керівництва банку.

Попри складний перебіг та безпрецедентний характер цієї справи Ощад використовуватиме всі наявні можливості для повного задоволення своїх справедливих вимог", - заявив голова правління банку Сергій Наумов.

Нагадаємо:

У березні 2021 року Апеляційний суд Парижа підтримав позицію Міністерства юстиції Російської Федерації про відсутність юрисдикції в арбітражу за позовом українського Ощадбанку на 1,3 мільярда доларів.

26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку — стягнути з Російської Федерації збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму, у розмірі 1,3 млрд доларів.

Російське Мінінстерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсовувати збитки Ощадбанку.

Рішення міжнародного інвестиційного арбітражного суду у спорі між Ощадбанком та Росією, яке було прийняте в Парижі, може бути примусово виконано у 154 іноземних державах.

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Економічна правда