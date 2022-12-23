"Зернова ініціатива": ще одне судно з українським зерном відправили до Лівії

У рамках "зернової ініціативи" ще одне судно з українським зерном відправили до африканської Лівії.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Зазначається, що балкер BRAVE M з 27,5 тис тонн агропродукціі для Лівії доєднався до каравану ще з 5 суден, які експортували 244 тис тонн агропродукціі з портів Великої Одеси до країн Азії та Європи.

Наразі в портах завантажують більш 1 млн тонн украінської агропродукції на 27 суден. Ще 4 судна рухаються по "зерновому коридору" у напрямку українських портів.

При цьому у Босфорі зберігається стабільна черга з 90 суден оскільки щоденно проводиться 5-7 інспекцій при мінімально необхідних 12 в день.

"З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 580 суден, які експортували 15 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки", - звітують у міністерстві.

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Нагадаємо:

Порти Дунайського регіону за 11 місяців року майже втричі наростили перевалку вантажів та в 42 рази збільшили експорт агропродукції.

Протягом суботи та неділі з портів Великої Одеси у рамках роботи "зернової ініціативи" вийшли 7 суден зі 182 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

У рамках "зернової ініціативи" 20 грудня з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 129 тис тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.

За дві доби з портів Великої Одеси у рамках "зернової ініціативи" вийшло ще 5 суден із 221 тис тонн агропродукції для Африки та Азії.

Економічна правда