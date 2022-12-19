Зернова ініціатива: з портів вирушили ще 7 суден, 2 з них – в країни Африки

Протягом суботи та неділі з портів Великої Одеси у рамках роботи "зернової ініціативи" вийшли 7 суден зі 182 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що танкери BOSPHORUS ASIA (30,5) і PRINCESS MANISSA (20,5) транспортують 30,5 та 20,5 тис тонн кукурудзи відповідно для Тунісу та Лівії.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою перебувають 24 судна. На них завантажують 973 тис. тонн української агропродукції.

Також по "зерновому коридору" під завантаження 104,4 тис. тонн агропродукції рухаються 5 суден.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 565 суден, які експортували 14,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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Економічна правда