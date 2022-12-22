"Зернова ініціатива": з портів вийшли ще 5 суден з продукцією для Африки й Азії

За дві доби з портів Великої Одеси у рамках "зернової ініціативи" вийшло ще 5 суден із 221 тис тонн агропродукції для Африки та Азії.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Серед суден - балкер SEA BRIDLE з 25 тис тонн агропродукції для Лівії.

"З початку роботи зернового коридору порти відправили 12 суден з 305 тис тонн українського зерна до цієї африканської країни", - повідомили в міністерстві.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 29 суден. На них завантажують більш 1 млн тонн украінської агропродукції.

При цьому по "зерновому коридору" рухається 2 судна під завантаження 89 тис тонн агропродукції.

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"У Босфорі своєї черги на інспекцію JCC очікує 92 судна. Минулої доби 7 суден отримали погодження для подальшого руху після інспекціі. Для безперервного руху зерновим коридором має відбуватися мінімум 12 інспекцій на добу", - йдеться у повідомленні.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 574 судна, які експортували 14,6 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо:

Порти Дунайського регіону за 11 місяців року майже втричі наростили перевалку вантажів та в 42 рази збільшили експорт агропродукції.

Протягом суботи та неділі з портів Великої Одеси у рамках роботи "зернової ініціативи" вийшли 7 суден зі 182 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

У рамках "зернової ініціативи" 20 грудня з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 129 тис тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.

Економічна правда