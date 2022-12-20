Дунайські порти збільшили обсяг експорту агропродукції в 42 рази

Порти Дунайського регіону за 11 місяців року майже втричі наростили перевалку вантажів та в 42 рази збільшили експорт агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.

За даними Департаменту організації портів, за 11 місяців поточного року портами Дунайського регіону (Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ) було оброблено 14,5 млн. тонн вантажів.

"Цей показник демонструє позитивну динаміку та ріст вантажопереробки в 2,9 разів (+294%) у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року", – йдеться в повідомленні АМПУ.

Показник вантажообіга порту Ізмаїл у 2022 році у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року склав 7,7 млн тонн (+210,6%), Рені 6,1 млн тонн (+508,3 %), Усть-Дунайськ 662 тис. тонн (+1314,7%).

За обсягами перевантаження у 2022 році першу позицію у номенклатурі вантажів займають зернові – протягом 11 місяців обсяг експорту агропродукції (олія, хлібні) з портів Дунайського регіону склав 6,1 млн. тонн. Це в 42 рази більше показника за аналогічний період 2021 року.

"З початку року експорт агропродукції (хлібні, олія) в українських дунайських портах складає близько 24% від загального обсягу морських портів України. Незважаючи на те, що сьогодні порти Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ задіяли майже усі наявні потужності для перевалки вантажів, потенціал для подальшого розвитку все ж є. А саме: модернізація та оновлення інфраструктури портів, залучення інвестицій для будівництва нових терміналів, днопоглиблення, тощо", – зазначив керівник ДП "АМПУ" Олексій Востріков.

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Економічна правда