"Зернова ініціатива": з портів вийшли ще 4 судна з продукцією для Африки, Азії та Європи

Фото: мінінфраструктури

У рамках "зернової ініціативи" 20 грудня з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 129 тис тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Міністерство інфтраструктури України у Facebook.

Серед суден - балкер INCE ATLANTIC з 44 тис тонн пшениці для Кенії.

"Це вже третє судно з українським зерном для цієї африканської країни. Також Кенія в переліку країн, до яких поїде гуманітарна пшениця від України в рамках програми #GrainFromUkraine", - пояснили в міністерстві.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 27 суден - на них завантажують 1 млн тонн української агропродукції. При цьому по "зерновому коридору" рухаються 2 судна під завантаження 63 тис тонн агропродукції.

Станом на 19 грудня в Босфорі на проведення інспекції JCC очікують 80 суден.

"З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 569 суден, які експортували 14,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки", - звітують в міністерстві.

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Нагадаємо:

Порти Дунайського регіону за 11 місяців року майже втричі наростили перевалку вантажів та в 42 рази збільшили експорт агропродукції.

Протягом суботи та неділі з портів Великої Одеси у рамках роботи "зернової ініціативи" вийшли 7 суден зі 182 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Економічна правда