Ахметов "пишається", що "Азовсталь" стала оплотом опору в Маріуполі

Олігарх Рінат Ахметов заявив, що Маріуполь завжди був і буде українським містом, і що він пишається тим, що завод "Азовсталь" "став оплотом опору".

Про це Ахметов сказав в інтерв'ю газеті Le Temps.

"Маріуполь був, є та буде українським. Наші захисники героїчно борються за кожен метр української землі. Я гордий тим, що оплот опору знаходиться на заводі "Азовсталь". Вірю, що наші військові відстоять місто, а мирних жителів буде евакуйовано", - заявив Ахметов.

Він назвав те, що відбувається в Маріуполі, "найглибшою трагедією", за яку Росія має понести відповідальність.

"Вірю в те, що російські військові понесуть покарання за всі злочини, скоєні в Україні та Маріуполі. Маріуполь – це найглибша трагедія та катастрофа, яку не можна пробачити", - додав власник "Азовсталі".

Нагадаємо:

Олігарх Рінат Ахметов заявив, що його група SCM подасть позови проти РФ щодо відшкодування збитків, завданих військовою агресією. Він впевнений, що Україна "вимагатиме і отримає репарації в повному обсязі".

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Економічна правда