Ворог вчергове обстріляв об’єкт ДТЕК: ця атака стала двадцятою

Внаслідок масованого ракетного обстрілу Росією об’єктів енергетичної інфраструктури у п’ятницю, 16 грудня, зазнало ушкоджень одне з підприємств ДТЕК, яке неодноразово піддавалось атакам.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Енерго.

У компанії додають, що обійшлося без жертв та постраждалих.

"Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Наразі воно повністю відключено від енергосистеми", – додали в ДТЕК.

Після закінчення обстрілу енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки та відновленню роботи обладнання на об’єкті.

На об’єктах ДТЕК Енерго знаходяться лише критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі.

"У вересні-грудні енергетичні підприємства ДТЕК Енерго зазнали вже 20 терористичних атак росії. Внаслідок них 24 енергетики були поранені, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників та працівників підрядних організацій", – резюмували в компанії.

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Нагадуємо:

Ракетна атака РФ зранку 16 грудня призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації і обмежила виробництво атомних станцій.

У результаті масованого ракетного удару РФ по енергоінфраструктурі України 16 грудня є влучання - найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії.

Економічна правда