Вся Кіровоградщина знеструмлена через масовані ракетні удари
Внаслідок російського ракетного обстрілу у п’ятницю, 16 грудня, знеструмленою залишилась й вся Кіровоградська область.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Внаслідок ракетних ударів по окремих територіях України, Кіровоградщина також повністю знеструмлена", – написав він.
Очільник області закликав зберігати спокій та залишатись в укриттях.
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