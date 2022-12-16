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Вся Кіровоградщина знеструмлена через масовані ракетні удари

П'ятниця, 16 грудня 2022, 10:45 - Анастасія Жарикова

Внаслідок російського ракетного обстрілу у п’ятницю, 16 грудня, знеструмленою залишилась й вся Кіровоградська область.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Внаслідок ракетних ударів по окремих територіях України, Кіровоградщина також повністю знеструмлена", – написав він.

Очільник області закликав зберігати спокій та залишатись в укриттях.

Нагадуємо:

Ранок 16 грудня почався з повітряної тривоги по всій території України. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пуск близько 60 ракет.

Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено всі об’єкти Кіровоградського обласного водоканалу – ОКВП "Дніпро-Кіровоград".

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