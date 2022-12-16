Вся Кіровоградщина знеструмлена через масовані ракетні удари

Внаслідок російського ракетного обстрілу у п’ятницю, 16 грудня, знеструмленою залишилась й вся Кіровоградська область.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Внаслідок ракетних ударів по окремих територіях України, Кіровоградщина також повністю знеструмлена", – написав він.

Очільник області закликав зберігати спокій та залишатись в укриттях.

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