Двох експосадовців банку "Аркада" підозрюють у розтраті 11,5 мільйонів

Двом експосадовцям банку "Аркада" повідомили про підозру в розтраті коштів на суму 11,5 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Так, прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру колишнім заступнику директора головного департаменту по залученню коштів та начальнику управління по залученню коштів АТ АКБ "Аркада" за фактом розтрати коштів (ч. 5 ст. 191 КК України).

"За даними слідства, підозрювані з 2017 року, перебуваючи у змові з керівництвом банку та забудовниками, шляхом формального впровадження акції "Разом дешевше" залучили кошти підставної особи на придбання 52 квартир у житлових комплексах "Еврика" та "Патріотика" за заниженою вартістю.

У подальшому під приводом невиконання підставним довірителем умов акційної програми, йому поверталися кошти за придбані квартири, однак вже за їх ринковою вартістю.

Такими діями добросовісним довірителям Фондів фінансування будівництва ЖК "Еврика" та "Патріотика" завдано понад 11,5 млн грн збитків", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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Покупці квартир у будинку №16 у столичному житловому комплексі "Патріотика", який зводив банк "Аркада", доінвестували в цей проєкт 21 мільйон гривень. Будинок ввели в експлуатацію.

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У квітні Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування розкрадання активів банку "Аркада", йдеться про привласнення 72 мільйонів гривень.

Меморандум щодо завершення будівництва об’єктів "Аркади" підписали 7 квітня – будинки "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах" завершить забудовник "Столиця Груп".

Читайте більше у статтях Олександра Колесніченка: Фільчина грамота. Чому меморандум про добудову житла "Аркади" не покладе край проблемі

Будівельний трикутник: як Кличко, громада Києва та Stolitsa Group вирішують проблему "Аркади"

Економічна правда