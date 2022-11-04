Уряд призначив тимчасового керівника Мінрегіону

Василь Лозинський фото мінрегіону

Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського виконуючим обов’язки міністра після звільнення з цієї посади Олексія Чернишова.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду № 982-р.

Лозинський почав виконувати обов’язки міністра з п’ятниці, 4 листопада, свідчить урядовий документ.

У ролі першого заступника міністра Лозинський відповідає за діяльність Директорату енергоефективності, формування та реалізацію державної політики у сфері енергоефективності будівель.

До роботи у міністерстві, яку він розпочав у 2020 році, посадовець працював на низці посад у Львівській обласній державній адміністрації, зокрема – Департаменті економічного розвитку. У 2019-2020 роках був першим заступником голови Львівської облдержадміністрації.

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Нагадуємо:

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У четвер, 3 листопада, Верховна Рада підтримала відставку міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Вже надвечір того ж дня Кабмін призначив його головою правління НАК "Нафтогаз України".

Водночас Нацагентство з питань запобігання корупції попередило, що призначення Чернишова на посаду голови НАК "Нафтогаз" є незаконним, але зміни до статуту можуть розблокувати такий крок.

У середу, 2 листопада уряд звільнив голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.