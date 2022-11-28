"Альфа-Банк" з 1 грудня офіційно стане "Сенс Банком"

"Альфа-Банк" з 1 грудня офіційно завершує процедуру зміни назви бренду банку на Sense Bank.

Про це повідомляється на сайті банку.

З 1 грудня нова юридична назва банку - АТ "СЕНС БАНК".

Клієнтам банку пояснили, що повторно підписувати документи або оновлювати вже підписані договори не потрібно - всі документи, що були підписані з Альфа-Банком, будуть діяти і після зміни назви банку.

"Всі довідки та дозволи, які були видані до 1 грудня 2022 року від імені Альфа-Банку, будуть діяти і надалі та не втратять своєї чинності після перейменування банку", - заявили у фінустанові.

Всі картки, які були видані з логотипом Альфа-Банку, продовжать діяти і надалі. Замінювати їх не потрібно, пояснили в банку.

При цьому частина сервісів буде також перейменована.

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"Так, наприклад, AHUB тепер буде називатися Sense Hub, а My Alfa-Bank стане My Sense Bank", - кажуть в "Альфа-Банку".

Вже з 1 грудня назву A-CLUB буде змінено на aClub. При цьому, всі привілеї персонального обслуговування буде збережено.

У банку також пояснили, чому змінюється назва.

"Одразу після початку повномасштабного вторгнення правління банку вирішило відмовитися від бренду "Альфа" та продовжити роботу під новим брендом.

Ми завжди були окремою юридичною особою, але навіть на рівні співзвучності бренду не хочемо мати нічого спільного із організацією, яка працює в Росії", - заявили у фінустанові.

Нагадаємо:

"Альфа-Банк Україна" змінює назву на "Сенс Банк", про що вже повідомив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

РНБО 30 вересня ухвалила рішення про запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до розв’язування агресивної війни проти України чи які підтримують путінський режим.

Як раніше повідомляла ЕП, у списку, зокрема, співвласник "Альфа груп" Михайло Фрідман.

Після схвалення санкцій відповідним рішенням РНБО, документи відправляють в Офіс президента, після чого глава держави вводить санкції своїм указом. Наразі відповідного указу президента Володимира Зеленського опубліковано не було.

Правоохоронці повідомили про підозру колишнім голові та в. о. голови правління приватного банку в Україні - їм інкримінують умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн під час виплати роялті упродовж 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента. Йдеться про "Альфа-банк".

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Мільярд доларів, зустрічі в ОП з міністрами та непублічні штрафи. Як Альфа-банк хоче зберегти статус-кво в Україні

Економічна правда