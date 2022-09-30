Синхронізація із Заходом: РНБО ввела обмеження проти 1300 росіян, у списку – Фрідман і Дерипаска

РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб РФ - у ньому "тисячі прізвищ і тисячі компаній". За даними ЕП, у списку, зокрема, співвласник "Альфа груп" Михайло Фрідман.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками засідання РНБО.

"Сьогодні ж Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інашке залучені до агресивних кроків проти України і спільноти демократичних народів", - сказав Зеленський.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що у списку, зокрема, "великий пакет російських олігархів".

"Сьогодні закінчилась письмова процедура відносно санкцій, у них великий пакет російських олігархів, промислових компаній, чиновників, депутатів Держдуми РФ - там тисячі прізвищ, тисячі компаній. Ми над пакетом доволі довго працювали", - сказав Данілов, але не назвав прізвищ.

За даними декількох співрозмовників ЕП, РНБО ухвалила рішення про санкції, які стосуються 1300 осіб, і які синхронізуються з раніше запровадженими санкціями ЄС і США.

"Синхронізація з західними санкціями вся, учасники референдумів, Медведчук і оточення, Янукович, Курченко, Дерипаска, Лєбєдєв, Фрідман. І всі олігархи, які йшли в пакеті синхронізації", - сказав співрозмовник ЕП.

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Нагадаємо:

Верховна Рада розгляне законпроєкт щодо націоналізації усіх російських активів.

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики підтримав за основу та в цілому законопроєкт щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану (№8069).

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який регулює процес виведення системно-важливого банку з ринку в умовах воєнного стану.

Законопроєкт вносить зміни до Податкового кодексу та закону про Фонд гарантування вкладів. Зокрема, він видозмінює процедуру виведення з ринку системно важливого банку за участі держави, тобто шляхом націоналізації.

Як повідомляє співавтор законопроєкту нардеп Ярослав Железняк, націоналізація системно-важливого банку відбуватиметься без його докапіталізації з боку держави. Акції банку будуть продані уряду за 1 гривню.

Також, у ході націоналізації, держава не буде проводити процедуру бейл-ін — обміну зобов’язань банку перед пов’язаними з ним особами на додаткові акції банку. Такі зобов’язання банку (наприклад, депозити його власника) будуть просто анульовано, а самі кошти зараховано до доходів та капіталу установи.

Цікаво, що таку ж долю автори законопроєкту підготували не лише для депозитів пов’язаних з банком осіб, але й для зобов’язань банку перед особами, проти яких було запроваджено міжнародні санкції. Отримані збитки таких осіб мають відшуковуватися за рахунок отриманих Україною репарацій від Росії.

Зазначимо, що наразі до переліку системно важливих банків входять 14 українських банків, зокрема всі 4 державні банки, приватні українські банки та банки з іноземним капіталом, зокрема "Альфа-Банк". Щодо власників останнього, російських олігархів Михайла Фрідмана та Пьотра Авена було запроваджено міжнародні санкції.

ЕП писала, що Україна також може найближчим часом запровадити санкції проти Фрідмана й Авена.

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Танці навколо санкцій. Що у Зеленського вирішили робити з Фрідманом та іншими російськими олігархами?

Економічна правда