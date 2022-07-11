"Альфа-Банк" змінює назву на "Сенс Банк"

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"Альфа-Банк Україна" змінює назву на "Сенс Банк", про що вже повідомив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Про це повідомляє FinClub. Економічній правді також підтвердили цю інформацію в банку.

"Повне найменування українською мовою: акціонерне товариство "Сенс Банк", — йдеться в листі кредитної установи.

Англійською мовою банк тепер буде іменуватися "Joint Stock Company Sense Bank".

Нагадаємо, що після накладання санкцій на російських акціонерів "Альфа-Банку" НБУ відсторонив їх від управління та призначив незалежним довіреним представником болгарського економіста Сімеона Дянкова.

"Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює в Росії", – заявив тоді Дянков.

Зазначимо, що мобільний додаток банку вже кілька років називається Sense SuperApp.

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"Альфа-Банк" віднесений Національним банком до системно важливих. У ньому зберігається 48 млрд грн депозитів фізосіб (6% від усіх депозитів в українських банках) і 24 млрд грн коштів підприємств. Банк обслуговує 2,6 млн фізосіб, 55 тис. юридичних і 88 тис. ФОПів.

Як зазначається на сайті НБУ, через зареєстровані на Кіпрі ABH Holdings S.A та ABH Ukraine Limited бенефіціарами банку є російський бізнесмен Андрій Косогов (40,96%), Пьотр Авен (12,4%), Міхаіл Фрідман (32,86%). Також частки мають італійська банківська група UniCredit (9,9%) та Марк Фоундейшен з дослідження ракових захворювань (3,87%).

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Економічна правда