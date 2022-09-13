Екскерівників "Альфа-банку" підозрюють у виведенні активів російського олігарха з України

Правоохоронці повідомили про підозру колишнім голові та в. о. голови правління приватного банку в Україні - їм інкримінують умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн під час виплати роялті упродовж 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента.

Про це повідомляють пресслужби БЕБ та Офісу генпрокурора.

Як заявляють у БЕБ, за попередньою змовою з певними особами, колишня голова правління банку "порушила Податковий кодекс України та Конвенцію між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи". Сума несплачених податків становить понад 13 млн грн.

"Службова особа умисно ухилилася від сплати податку на доходи нерезидента з джерелом походження з України. Сума несплачених податків становить понад 13 млн грн. Крім того, за аналогічними фактами детективи повідомили про підозру колишньому члену правління та виконувачу обов’язків голови правління АТ. Сума умисного ухилення від сплати податку становить понад 5 млн грн", - йдеться у повідомленні Бюро економічної безпеки.

У повідомленні прокуратури йдеться, що підозрюваним інкримінують умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн під час виплати роялті упродовж 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 КК України).

Кінцевим бенефіціаром банку, який входить в п’ятірку найбільших за розміром власного капіталу, є російський олігарх, кажуть в ОГП. При цьому правоохоронці не вказують, про який банк йдеться.

Доповнено. За даними "Інтерфакс-Україна", йдеться про "Альфа-банк".

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Як зазначається на сайті НБУ, через зареєстровані на Кіпрі ABH Holdings S.A та ABH Ukraine Limited бенефіціарами банку є російський бізнесмен Андрій Косогов (40,96%), Пьотр Авен (12,4%), Міхаіл Фрідман (32,86%). Також частки мають італійська банківська група UniCredit (9,9%) та Марк Фоундейшен з дослідження ракових захворювань (3,87%).

"Повідомлення про підозру були вручені в межах досудового розслідування кримінальних проваджень, яке БЕБ розпочало за фактами ухилення службовими особами великої фінансової установи від сплати податків та легалізації (відмивання) майна.

Це два з багатьох епізодів, які наразі розслідують детективи БЕБ", - додають в БЕБ.

"За даними слідства, група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків. Ці знаки раніше належали материнському банку в РФ, а у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента. Це було зроблено заради можливості застосування умов пільгового оподаткування та уникнення подвійного оподаткування.



Так, поки торгові знаки належали приватному банку РФ, ставка роялті складала 13,4 тис доларів США. За 3 роки їх використання українським банком на адресу власника роялті – російського банку сплачено 1,4 млн грн", - пояснили в ОГП.

"Після переоформлення прав на ці самі торгівельні знаки на кіпрського нерезидента, сума винагороди материнському банку РФ склала 68,9 млн грн, а величина ставки роялті для їх використання підконтрольним банком в Україні збільшилася в понад 1200 разів до 16,4 млн доларів США. Менше ніж за рік використання цих знаків приватним банком в Україні на адресу кіпрського нерезидента сплачено більше 248 млн грн.



При цьому задіяні банки та компанія-нерезидент пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, яким підконтрольні їх службові особи", - додають в прокуратурі.

Підкреслюється, що схема була спрямована на легалізацію (відмивання) активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні.

Правоохоронці заявляють про арешт активів кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн, які знаходяться на рахунках у банківській установі, та цінних паперів на загальну суму понад 12,4 млрд грн., "ймовірно набуті шляхом використання фіктивних правочинів".

Доповнено позицією "Альфа-банку".

"Ми обізнані щодо факту вручення підозри та водночас не бачимо жодних підстав для цього звинувачення. В межах усіх справ до суб'єктів підприємництва в Україні вручення підозри – це одна з найпоширеніших дій правоохоронних органів. Згідно з кваліфікацією кримінальної справи, йдеться нібито про можливу несплату податків.

Зі свого боку ми сприяємо правоохоронним органам та впевнені, що слідство, вивчивши матеріали, зніме всі звинувачення", - заявили у пресслужбі "Альфа-Банку Україна".

Там заявляють, що банк працює згідно з законодавством України та міжнародними стандартами.

"Альфа-Банк ніколи не виводив кошти з території України. Щорічно ми сплачуємо близько 1,5 млрд податків усіх рівнів. За час війни ми надали допомогу ЗСУ на 80 млн гривень. Сума, що інкримінується, у розмірі 18 млн грн незрівнянно невелика, тож в цілому відсутня логіка у спробі її несплати. Віримо, що правоохоронці розберуться та звинувачення одного з найбільших банків України в несплаті податків стануть прикрим непорозумінням", - йдеться у позиції банку.

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Економічна правда