Під санкції РНБО потрапило 3600 осіб, серед яких російські олігархи, чиновники, пропагандисти, артисти-маріонетки кремля

РНБО 30 вересня ухвалила рішення про запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до розв’язування агресивної війни проти України чи які підтримують путінський режим.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Повідомляється, що раніше пакети санкцій були розглянуті Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики (МРГ). До переліку, ухваленого РНБОУ, увійшли понад 3600 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, у списку фігурують:

діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення;

представники регіональних еліт та влади рф;

олігархи та їхнє близьке оточення;

артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України;

колаборанти, які перейшли на сторону ворога;

високопосадовці державних корпорацій;

представники вищого керівного складу збройних сил рф;

представники т.зв. "урядів "ЛНР/ДНР", окупаційної "влади" АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

"Потенціал посилення санкцій ще далеко не вичерпний, про що йшлося, зокрема, під час нещодавньої зустрічі з міністрами торгівлі країн G7 в Німеччині. Отже, ми й надалі продовжимо синхронізовувати санкційні дії з нашими міжнародними партнерами", – зазначила голова МРГ та перша віцепрем’єр-міністрка – міністра економіки Юлія Свириденко.

Додається, що санкції також ухвалено проти іноземних громадян – т.зв. "міжнародних спостерігачів", що брали участь у "референдумах" на тимчасово окупованих територіях України.

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