Новини 23 листопада: всі українські АЕС зупинилися через обстріли, попередня угода України з МВФ

Про енергетику. Через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, унаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені.

Обстріл призвів також до тимчасового знеструмлення більшості теплових та гідроелектростанцій, також уражені об‘єкти електропередачі.

Про світло. Через російські обстріли диспетчерський центр НЕК "Укренерго" застосував аварійні відключення електроенергії по всій території України

Про бюджет. Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2023 рік

Про МВФ. Україна та Міжнародний валютний фонд досягли попередньої згоди (staff level agreement) щодо моніторингової програми за участю правління фонду (PMB).

Про генератори. Державна митна служба пояснила правила для ввезення генераторів в Україну, зокрема – які можна ввозити без письмової декларації. Водночас замовити на іноземних маркетплейсах з доставкою в Україну і не сплатити мита може не вдатися.

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Влада згадала про пенсійну реформу, та чи можна її провести під час війни?

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Влада налаштована провести пенсійну реформу, проте від такої рішучості не всі у захваті. Чи варто це робити зараз? "За" і "проти".