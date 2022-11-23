ВВП України наступного року зросте на 1% — МВФ

Міжнародний валютний фонд оновив свій макропрогноз для України за підсумками віртуальної місії фонду. Зокрема, там прогнозують зростання економіки наступного року на 1%.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МВФ.

"Очікується, що економічна активність стабілізується у 2023 році, зростання економіки складе 1% за базовим сценарієм після падіння економіки на 33% цього року", — зазначив голова місії МВФ Гевін Грей.

Крім цього, у Фонді прогнозують, що наступного року показник річної інфляції в Україні триматиметься на рівні в середньому 25%.

"З війною, яка триває, Україна продовжуватиме потребувати значного зовнішнього фінансування, аби забезпечити належні ресурси для ключових функцій держави, поки підтримуватиме економічну стабільність", — додав Грей.

За підсумками роботи віртуальної місії МВФ було погоджено угоду про моніторингову програму. Цю програму ще має погодити правління МВФ.

Ця програма не передбачатиме виділення фінансування, однак дозволить Україні активніше залучати кошти від інших міжнародних партнерів.

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Нагадуємо:

Місія МВФ за підсумками роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України заявила про продуктивні дискусії і продовження у найближчі тижні роботи над моніторинговою програмою за участю Ради директорів.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що говорити про фіксацію якогось результату перемовин з МВФ "ще недоречно і передчасно".

Перша Місія МВФ по Україні розпочала роботу у Відні у понеділок, 17 жовтня та тривала до 20 жовтня включно.

Остання місія МВФ тривала у віртуал ному форматі і почалася 11 листопада.