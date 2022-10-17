Місія МВФ по Україні розпочалась у Відні

Місія МВФ по Україні розпочала роботу у Відні у понеділок, 17 жовтня та триватиме до 20 жовтня включно.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі зазначили, що у рамках місії представники НБУ на чолі з Головою Національного банку Андрієм Пишним візьмуть участь у робочих зустрічах з експертами, під час яких розглядатимуться поточний стан економіки України. А також макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту.

"Ми налаштовані на активну роботу з експертами Фонду. Сподіваємося на плідні результати місії та визначення параметрів для початку роботи над новою Моніторинговою програмою із залученням Ради МВФ, яка стане підґрунтям для повноцінної програми з Фондом", – зауважив голова НБУ Андрій Пишний.

У Нацбанку впевнені, що нова програма стане важливим етапом у відносинах з Фондом та сигналом іншим партнерам для розширення міжнародної допомоги Україні.

Нагадуємо:

На початку жовтня виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько 1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фінансування у рамках Rapid Financing Instrument. Раніше МВФ розширив цю програму, завдяки чому стала можливою додаткова допомога Україні.

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У березні МВФ вже надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни. Максимальний обсяг RFI обмежений 50% квоти країни в МВФ на рік, тобто це був максимальний обсяг для України.

Економічна правда