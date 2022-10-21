Україна і МВФ найближчими тижнями продовжать роботу над моніторинговою програмою – глава місії Фонду

Місія МВФ за підсумками роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України заявила про продуктивні дискусії і продовження у найближчі тижні роботи над моніторинговою програмою за участю Ради директорів.

Про це йдеться у заяві голови місії МВФ в Україні Гевіна Грея.

У Фонді зазначили, що протягом 17-20 жовтня команда співробітників МВФ зустрілася з українськими посадовцями у Відні.

Місія обговорила свої висновки з сіністром фінансів Сергієм Марченком та Головою Національного банку України Андрієм Пишним.

"Російське вторгнення в Україну, яке почалося понад сім місяців тому, спричинило величезні людські страждання та завдало серйозних економічних наслідків. Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) значно скоротився, інфляція різко зросла, торгівля була суттєво порушена, а бюджетний дефіцит зріс до безпрецедентного рівня.

На цьому складному тлі дискусії були зосереджені на останніх макрофінансових подіях і перспективах, бюджеті на 2023 рік і пов’язаних із ним потребах у зовнішньому фінансуванні, питаннях фінансового сектора та поєднанні стратегій для підтримки макроекономічної стабільності", - йдеться у релізі МВФ.

Україна заслуговує кредит за збереження макрофінансової стабільності "в цих надзвичайно складних обставинах", додали в МВФ.

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При цьому українських урядовців у Фонді закликали "утримуватися від заходів, які підривають податкові надходження" (вочевидь, йдеться про ідею податкової реформи "10-10-10"), задля узгодження витрат з доступним фінансуванням.

"Грунтуючись на цих продуктивних обговореннях, співробітники МВФ та представники української влади продовжать роботу протягом наступних тижнів, щоб виконати запит органів влади щодо моніторингової програми за участю Ради директорів.

Рада директорів викладе наміри щодо підтримки макроекономічної та фінансової стабільності та представить оцінку потреб у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік.

Моніторингова програма також стане міцною основою для макроекономічної політики, стане додатковим каталізатором донорської підтримки і допоможе підготувати шлях до повноцінної програми Фонду", - додали в МВФ.

Нагадємо:

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що говорити про фіксацію якогось результату перемовин з МВФ "ще недоречно і передчасно".

Місія МВФ по Україні розпочала роботу у Відні у понеділок, 17 жовтня та триватиме до 20 жовтня включно.

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Економічна правда