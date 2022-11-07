Нова місія МВФ розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що новий етап переговорів з МВФ - друга Місія - розпочнеться за тиждень.

Про це він заявив на пресбрифінгу, присвячений першому місяцю його роботи на посаді очільника НБУ

"Один із наших базових, основних пріоритетів протягом цього періоду, звісно, була взаємодія з МВФ. Якраз в цей місяць відбулись основні дискусії, розпочалась робота в рамках Місії, яка відбувалась у Відні.

За тиждень розпочнеться новий етап - друга Місія - де ми продовжимо дискусії", - заявив Пишний.

За його словами, у Відні відбулись предметні, "не скажу, що прості", але в цілому конструктивні дискусії.

"По всьому спектру питань, пов'язаних з макроекономічною ситуацією, валютною політикою, кредитно-грошовими відносинами, фінансовою стабільністю, фіскальною консолідацією - власне, увесь спектр питань, які так чи інакше дотичні до цінової, фінансової стабільності, були предметом обговорення.

Остаточні домовленості будуть сформульовані вже за результатами другої Місії, яка розпочне свою роботу 11 листопада. Ми плануємо, що вона триватиме до 17 листопада", - додав Пишний.

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Нагадуємо:

Місія МВФ за підсумками роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України заявила про продуктивні дискусії і продовження у найближчі тижні роботи над моніторинговою програмою за участю Ради директорів.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що говорити про фіксацію якогось результату перемовин з МВФ "ще недоречно і передчасно".

Перша Місія МВФ по Україні розпочала роботу у Відні у понеділок, 17 жовтня та тривала до 20 жовтня включно.

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Економічна правда