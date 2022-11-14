Amazon планує звільнити 10 тисяч співробітників – NYT

Інтернет-гігант Amazon уже починаючи з цього тижня планує звільнити приблизно 10 000 чоловік - це стане найбільшим скороченням в історії компанії.

Про це пише The New York Times із посиланням на обізнані джерела.

Скорочення торкнуться здебільшого розробників, наприклад, тих, хто працює над голосовим помічником Alexa, а також співробітників підрозділу роздрібної торгівлі та відділу кадрів, розповіли співрозмовники газети на умовах анонімності.

"Загальна кількість звільнень залишається мінливою. Але якщо вона залишиться на рівні 10 000, це становитиме приблизно 3 відсотки штатних співробітників Amazon і менше 1 відсотка її глобальної робочої сили, яка налічує понад 1,5 мільйона осіб і в основному складається з погодинних працівників", - пише NYT.

Заплановане скорочення Amazon під час критичного сезону святкових покупок - коли компанія зазвичай цінує стабільність - показує, як швидко глобальна економіка, чинить тиск на неї, змушуючи скорочувати бізнес, який роками був перевантажений персоналом або не виконував своїх зобов'язань.

"Amazon також стане останньою технологічною компанією, яка звільнить працівників, за збереження яких лише нещодавно боролася. Раніше в цьому році гігант електронної комерції більш ніж удвічі збільшив верхню межу грошової компенсації для своїх технічних працівників, посилаючись на "особливо конкурентний ринок праці", - нагадує газета.

Пандемія призвела до найприбутковішої епохи в історії Amazon, оскільки споживачі потягнулися до онлайн-покупок, а компанії - до її хмарних обчислювальних сервісів. За два роки Amazon подвоїв свою робочу силу і направив свої прибутки на розширення і експерименти.

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Але на початку цього року зростання Amazon сповільнилося до найнижчих темпів за останні два десятиліття, оскільки підйом унаслідок пандемії зупинився. Компанія зіткнулася з високими витратами через рішення про надмірні інвестиції та швидке розширення, в той час як зміни в купівельних звичках і висока інфляція знизили продажі.

В останні місяці Amazon також закрив або урізав деякі ініціативи, включаючи Amazon Care, сервіс, що надає первинну і вторинну медичну допомогу.

Нагадаємо:

Компанія Meta Platforms заявила, що звільнить 13% свого штату, або більше 11 тисяч співробітників, у рамках одного з найбільших звільнень в цьому році: компанія стикнулась зі зростаючими витратами і слабким рекламним ринком.

Американська Meta Platforms Inc. планує розпочати масштабні звільнення цього тижня, що може стати найбільшим за нещодавню серію скорочень робочих місць у сфері технологій після швидкого зростання галузі під час пандемії.

Глава Meta Platforms (материнська компанія Facebook) Марк Цукерберг оголосив про плани значного скорочення бюджету компанії та реструктуризації.

Віднедавна власник та CEO Twitter, мільярдер Ілон Маск починає процес скорочення штату Twitter, про що він повідомив співробітників в електронному листі.

Новий очільник Twitter Ілон Маск планує звільнити до половини співробітників Twitter в рамках масштабного скорочення витрат компанії.

Економічна правда