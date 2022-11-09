Meta офіційно анонсувала звільнення понад 11 тисяч співробітників і назвала причини

Reuters

Компанія Meta Platforms заявила, що звільнить 13% свого штату, або більше 11 тисяч співробітників, у рамках одного з найбільших звільнень в цьому році: компанія стикнулась зі зростаючими витратами і слабким рекламним ринком.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

Масові звільнення, перші за 18-річну історію Meta, слідують за тисячами скорочень робочих місць в інших великих технологічних компаніях, включаючи Twitter, що віднедавна належить Ілону Маску, і Microsoft.

"Бум, викликаний пандемією, який стимулював технологічні компанії та їх оцінку, перетворився на крах в цьому році в умовах високої інфляції та швидкого зростання процентних ставок", - пояснює Reuters.

"Онлайн-торгівля повернулася до попередніх тенденцій, але макроекономічний спад, посилення конкуренції та втрата рекламного сигналу призвели до того, що наш дохід виявився набагато нижчим, ніж я очікував", - сказав головний виконавчий директор Марк Цукерберг у зверненні до співробітників.

"Я помилився, і я беру на себе відповідальність за це", - додав він.

Компанія також планує скоротити дискреційні витрати і продовжити заморожування найму до першого кварталу наступного року. Але вона не розкрила очікувану економію витрат від цих кроків.

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Meta виплатить 16 тижнів базової заробітної плати плюс два додаткових тижні за кожен рік роботи, а також за всі дні оплачуваних відпусток, що залишились, як частину вихідної допомоги, повідомила компанія.

Постраждалі співробітники також отримають свої акції, які повинні були набути чинності 15 листопада, і медичну страховку на шість місяців.

"Дорога ставка на метавсесвіт призвела до того, що компанія спрогнозувала до 100 мільярдів доларів витрат на 2023 рік. Це викликало скептицизм з боку інвесторів, які втрачають терпіння щодо інвестицій, які, за словами самого Цукерберга, принесуть плоди лише через десятиліття.

Компанія також бореться з жорсткою конкуренцією з боку TikTok і змінами в сфері конфіденційності від Apple, перебуваючи під прицілом регуляторів по всьому світу.

Станом на кінець вересня в Meta працювало 87 314 співробітників", - резюмує Reuters.

Нагадаємо:

Американська Meta Platforms Inc. планує розпочати масштабні звільнення цього тижня, що може стати найбільшим за нещодавню серію скорочень робочих місць у сфері технологій після швидкого зростання галузі під час пандемії.

Глава Meta Platforms (материнська компанія Facebook) Марк Цукерберг оголосив про плани значного скорочення бюджету компанії та реструктуризації.

Віднедавна власник та CEO Twitter, мільярдер Ілон Маск починає процес скорочення штату Twitter, про що він повідомив співробітників в електронному листі.

Новий очільник Twitter Ілон Маск планує звільнити до половини співробітників Twitter в рамках масштабного скорочення витрат компанії.

Економічна правда