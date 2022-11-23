ПриватБанк відкрив відділення у найбільшому мікрорайоні звільненого Херсона

фото: приватбанк

ПриватБанк 23 листопада відкрив у звільненому Херсоні відділення, яке знаходиться на головній центральній магістралі найбільшого в місті мікрорайону Таврійському - проспекту 200-річчя Херсона, 32.

Про це повідомляє пресслужба держбанку в Telegram.

У фінустанові розповіли, що це вже третє відділення, роботу якого ПриватБанк поновив у Херсоні менш ніж за тиждень.

"Ми чітко розуміємо важливість відновлення роботи банківського сектору економіки на звільнених територіях.

Без нас, банкірів, неможливо відновити роботу ні торговельної, ні сфери обслуговування тощо. Ми зробимо все від нас можливе, аби херсонці отримували всі банківські послуги вчасно і в повному об'ємі", - заявив директор Південного макрорегіону ПриватБанку Олексій Цимбалюк.

Наразі у Херсоні вже працюють три відділення: по вул. Суворова, 34, вул. Потьомкінська, 20 та проспекту 200-річчя Херсона, 32.

фото: приватбанк

"У них можна скористатися послугами каси, банкомата-ресайкла (може як видавати купюри, так і приймати), отримати допомогу спеціалістів з обслуговування клієнтів.

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Зняти готівку вже можна і в банкоматі в холі приміщення комунального некомерційного підприємства "Херсонська міська клінічна Лікарня ім. А. і О. Тропіних", що по вул.Комарова,2", - пояснили в банку.

Загалом ПриватБанк відновив повноцінну роботу 36 своїх базових відділень у містах та селищах на деокупованих ЗСУ територіях України.

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Нагадаємо:

До звільненого Херсона 19 листопада прибув потяг з Києва вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Державний Приватбанк у середу, 16 листопада, відкрив перше відділення у деокупованому Херсоні.

Державний Ощадбанк з 16 листопада відновлює роботу відділення в звільненому Херсоні. Адреса установи: вул.Чорноморська, 29а.

Державний ПриватБанк з п'ятниці 11 листопада розпочав низку заходів щодо відновлення роботи відділень, мережі банкоматів та терміналів у звільненому Херсоні.

11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.

12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція. Водночас у Херсоні ввели комендантську годину з 17 вечора до 8 ранку.

Перші базові станції мобільних операторів у Херсоні через відсутність світла працюють на генераторах та терміналах Starlink.

Економічна правда