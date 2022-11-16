Приватбанк відновив роботу відділення у звільненому Херсоні

Приватбанк

Державний Приватбанк у середу, 16 листопада, відкрив перше відділення у деокупованому Херсоні.

Про це повідомляє пресслужба банку.

У фінустанові наголошують, що роботу відділення відновили за лічені дні після звільнення міста від окупації.

Керівник Південного макрорегіонального управління банку Олексій Цимбалюк повідомив, що банк уже працює над відкриттям інших відділень та відновлення роботи банкоматно-термінальної мережі.

"Перше, що ми зробили - так це ліквідували всі наслідки перебування у відділенні так званої окупаційної влади. Піднесений настрій та ентузіазм наших співробітників зробили чудеса, і в найкоротші терміни нам вдалося розпочати роботу", – додав топ-менеджер.

Відділення працює за адресою: вул. Потьомкінська, 20 у звичному режимі з 09.00 до 17.00.

"У разі зміни режиму комендантської години, буде змінюватися і режим роботи відділення", – додали у Приватбанку.

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Нагадуємо:

Державний Ощадбанк з 16 листопада відновлює роботу відділення в звільненому Херсоні. Адреса установи: вул.Чорноморська, 29а.

Державний ПриватБанк з п'ятниці 11 листопада розпочав низку заходів щодо відновлення роботи відділень, мережі банкоматів та терміналів у звільненому Херсоні.

11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.

12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція. Водночас у Херсоні ввели комендантську годину з 17 вечора до 8 ранку.

Перші базові станції мобільних операторів у Херсоні через відсутність світла працюють на генераторах та терміналах Starlink.