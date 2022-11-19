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Укр / Рус

До Херсона прибув перший з початку великої війни потяг з Києва

Субота, 19 листопада 2022, 11:10
 
Дмитро Ларін, УП

До звільненого Херсона прибув потяг з Києва вперше з з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Суспільне.

Потяг відправився зі столиці 18 листопада о 22:14. У вагонах було 200 пасажирів, які придбали квитки "До перемоги". Потяг прибув з вагонами, розписаними українськими митцями в рамках проєкту "Потяга до Перемоги".

Проєкт реалізували за спільної участі Укрзалізниці та UNITED 24. Вагони пройшли капітально-відновлювальний ремонт на потужностях Укрзалізниці під час війни та облаштовані за новими стандартами екіпірування. Кожен із 7 вагонів присвячено тимчасово окупованій (на момент старту проєкту) території України та подвигам українців, які чинять опір окупантам. 

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" у п’ятницю, 18 листопада, запускає перший поїзд з Києва до Херсона.

Укрзалізниця разом із платформою UNITED24 запускає проєкт "Квитки до перемоги", за яким можна придбати квитки до українських міст, що знаходяться під окупацією, або вже деокуповані. 

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