"Яндекс" викупив нерозпродані товари IKEA в Росії: продаватиме на власній платформі

Компанія "Яндекс Маркет" викупила нерозпроданий в Росії асортимент шведського меблевого гіганта IKEA, який закрив свої магазини в РФ.

Про це повідомляє Reuters.

У середу, 16 листопада "Яндекс" підписав зобов’язуючі документи про купівлю понад 20 мільйонів товарів IKEA від меблів до м’яких іграшок, які залишились після останнього онлайн розпродажу цього літа. Компанія почне продавати товари до кінця року.

Відомо, що компанія продаватиме цю продукцію в розділі свого онлайн-маркету під назвою "Товари IKEA", який об’єднує товари з російських виробничих майданчиків, які раніше постачали товари IKEA, привезені з-за кордону.

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