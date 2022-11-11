Новини 11 листопада: онлайн-місія МВФ по Україні почала роботу, топпосадовці "Нафтогазу" подаватимуть декларації

Про МВФ. Місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу в Україні в онлайн-режимі у п’ятницю.

Про "Нафтогаз". Топпосадовці НАК "Нафтогаз України" тепер повинні подавати електронні декларації, оскільки уряд змінив статут НАК, прибравши з нього положення про те, що компанія є юридичною особою приватного права.

Про відключення електрики. Через нічні обстріли ворога енергетичної інфраструктури "Укренерго" знову застосував екстрені аварійні відключення Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Внаслідок чергових атак росіян по об’єктам енергетичної інфраструктури України у п’ятницю в Києві до 12:00 тривали екстрені відключення електроенергії "у значних обсягах".

Про 1 мільярд євро від Німеччини. Уряд Німеччини виділив додатково 1 млрд євро зі свого бюджету на 2023 рік на підтримку Україні - кошти будуть спрямовані на захист від російських кібератак і збір доказів воєнних злочинів.

Про УЗ. "Укрзалізниця" оголосила про створення нового міжнародного залізничного хаба у Чопі, щоб дати пасажирам з різних міст України можливість комфортно дістатись закордону залізницею.

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Столик з розеткою. Як українські кафе перетворюються на електричні хаби та рятують свій бізнес

Масові вимкнення електроенергії у великих містах вдарили по ресторанному бізнесу, але водночас відкрили йому нову можливість для заробітку. Як виживають підприємці і що пропонують споживачам?