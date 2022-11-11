Екстрені відключення: Укренерго попередило про аварійні обмеження в чотирьох областях

Через нічні обстріли ворога енергетичної інфраструктури "Укренерго" знову застосував екстрені аварійні відключення Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Через пошкодження в електромережах ситуація в енергосистемі України ускладнилась", – констатує оператор.

У зазначених областях аварійні обмеження почали діяти приблизно з 10:30.

Вночі та зранку були застосовані екстрені відключення у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Наразі вони припинені та продовжують діяти планові відключення.

В усіх інших областях України продовжують діяти планові відключення.

"Але поточна ситуація в енергосистемі може змінюватись, особливо під час вечірнього піка споживання електроенергії", – попередили в Укренерго.

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Нагадуємо:

Внаслідок чергових атак росіян по об’єктам енергетичної інфраструктури України у п’ятницю в Києві до 12:00 триватимуть екстрені відключення електроенергії "у значних обсягах".

Як повідомлялося раніше, російські окупанти вночі проти п’ятниці обстріляли Вінницьку область, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.