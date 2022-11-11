Екстрені відключення: Укренерго попередило про аварійні обмеження в чотирьох областях
Через нічні обстріли ворога енергетичної інфраструктури "Укренерго" знову застосував екстрені аварійні відключення Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
"Через пошкодження в електромережах ситуація в енергосистемі України ускладнилась", – констатує оператор.
У зазначених областях аварійні обмеження почали діяти приблизно з 10:30.
Вночі та зранку були застосовані екстрені відключення у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Наразі вони припинені та продовжують діяти планові відключення.
В усіх інших областях України продовжують діяти планові відключення.
"Але поточна ситуація в енергосистемі може змінюватись, особливо під час вечірнього піка споживання електроенергії", – попередили в Укренерго.
Нагадуємо:
Внаслідок чергових атак росіян по об’єктам енергетичної інфраструктури України у п’ятницю в Києві до 12:00 триватимуть екстрені відключення електроенергії "у значних обсягах".
Як повідомлялося раніше, російські окупанти вночі проти п’ятниці обстріляли Вінницьку область, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.