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У Києві у п’ятницю відбудуться аварійні відключення світла

П'ятниця, 11 листопада 2022, 09:17 - Економічна правда

Внаслідок чергових атак росіян по об’єктам енергетичної інфраструктури України у п’ятницю в Києві відбудуться екстрені відключення електроенергії "у значних обсягах".

Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

"Вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах –  тобто ми будемо не у графіках", – написав він у Facebook.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти вночі проти п’ятниці обстріляли Вінницьку область, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.

Економічна правда
Укр / Рус
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