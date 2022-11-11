У Києві у п’ятницю відбудуться аварійні відключення світла

Внаслідок чергових атак росіян по об’єктам енергетичної інфраструктури України у п’ятницю в Києві відбудуться екстрені відключення електроенергії "у значних обсягах".

Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

"Вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах – тобто ми будемо не у графіках", – написав він у Facebook.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти вночі проти п’ятниці обстріляли Вінницьку область, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.