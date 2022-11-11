В Україні почала роботу онлайн-місія МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу в Україні в онлайн-режимі у п’ятницю.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

Зазначається, що місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм у п’ятницю розпочала дискусії з представниками України у контексті продовження обговорення запиту влади щодо Моніторингової програми із залученням Ради виконавчих директорів МВФ.

"Діалог опиратиметься на результати зустрічей, що були проведені минулого місяця у Відні, Австрія. Робота місії відбуватиметься в онлайн режимі", – повідомив постійний представник МВФ до України Ваграм Степанян.

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Нагадуємо:

Друга місія Міжнародного валютного фонду, на якій розглядатиметься питання щодо моніторингової програми України, працюватиме з 11 по 17 листопада.

ВІДЕО ДНЯ

Місія МВФ за підсумками роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України заявила про продуктивні дискусії і продовження у найближчі тижні роботи над моніторинговою програмою за участю Ради директорів.

Раніше повідомлялося, що Україна розраховує на близько 20 мільярдів доларів від МВФ. З літа ведуться активні переговори, а нову програму влада хотіла розпочати вже в листопаді.