Топпосадовців "Нафтогазу" зобов'язали подавати електронні декларації – НАЗК

Топпосадовці НАК "Нафтогаз України" тепер повинні подавати електронні декларації, оскільки уряд змінив статут НАК, прибравши з нього положення про те, що компанія є юридичною особою приватного права.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

3 листопада уряд прийняв постанову, якою затвердив нову редакцію Статуту НАК "Нафтогаз України".

"Кабінет Міністрів України повідомив, що відповідно до рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) вніс зміни до Статуту НАК "Нафтогаз України" – прибрав з нього положення про те, що компанія є юридичною особою приватного права.

Після отримання відповіді від уряду та аналізу внесених змін Національне агентство вітає Нафтогаз у дружній сім’ї декларантів та підготувало корисні поради для декларантів-новачків", - йдеться у повідомленні НАЗК.

Таким чином, НАК "Нафтогаз України" є юридичною особою публічного права.

"А посадові особи юридичних осіб публічного права є суб’єктами декларування. Під посадовими особами юридичних осіб публічного права слід розуміти осіб, які здійснюють організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-господарські обов’язки (функції). Тобто не всі працівники НАК "Нафтогаз України" мають декларуватися та підпадають під обмеження", - пояснили в НАЗК.

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Крім декларування, тепер на цих посадових осіб поширюються вимоги щодо:

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28 Закону "Про запобігання корупції");

запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (ст. 36 Закону);

політичної нейтральності (ст. 40 Закону);

до поведінки осіб (ст. 37 Закону);

обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22 Закону);

одержання подарунків (ст. 23 Закону) та інше.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів на засіданні у четвер, 3 листопада, змінив статут "НАК Нафтогаз України та скасував проведення конкурсного відбору на посаду голови правління.

Кабінет Міністрів на засіданні у четвер, 3 листопада, призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".

Нацагентство з питань запобігання корупції попередило, що призначення Олексія Чернишова на посаду голови НАК "Нафтогаз" є незаконним, але зміни до статуту можуть розблокувати такий крок.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у середу, 2 листопада, подав у відставку. Днем раніше уряд звільнив голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Економічна правда