Готуємося до зими. Все, що треба знати про обігрівачі – від простих приладів до буржуйок

В очікуванні холодів українці у двадцять разів наростили попит на обігрівачі. Які вони бувають, скільки коштують і що потрібно врахувати при виборі?

Цьогоріч зима відрізнятиметься від попередніх не лише тим, що в домівках з централізованим опаленням температура знизиться до 17 градусів, а опалювальний сезон розпочнеться пізніше.

"Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас", – відреагував президент Володимир Зеленський на недавні атаки росіян на Зміївську ТЕС та Харківську ТЕЦ-5, що залишило кілька областей України без світла.

У ході війни атаки на українські електростанції поставили під загрозу теплопостачання в низці населених пунктів, зокрема – у Кременчуці, опалення якого цілком залежить від роботи місцевої ТЕЦ, зруйнованої наприкінці травня.

Аналогічні атаки можуть повторюватися, особливо взимку, тож і готуватися до холодів Україна почала ще з літа. Поки влада запасається мобільними котельнями та генераторами, мешканці міст активно купують обігрівачі й теплий одяг. Як змінилися ціни на популярні зимові товари і на що потрібно зважати при виборі?

Обігрівачі

Про наявність удома обігрівачів українці почали думати завчасно. Наприклад, онлайн-ритейлер Rozetka ще в червні зафіксував зростання попиту на них удесятеро, у липні – у двадцять разів, у серпні – у 22 рази відносно 2021 року.

"Попит на прилади для обігріву росте з літа. Через війну та пов’язані з нею прогнози експертів щодо опалювального сезону українці почали готуватися до зими раніше. Такий ажіотаж на обігрівальні прилади в теплий сезон є для нас безпрецедентним", – розповідає директор з маркетингу Rozetka Євген Образок.

Схожу картину спостерігають і в мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр". Настільки суттєве зростання попиту на обігрівачі влітку було аномальним, адже зазвичай ці товари купують з настанням холодів, кажуть там.

Продажі інфрачервоних обігрівачів за літо зросли майже вшестеро, теплових вентиляторів – усемеро. Найбільш популярними виявилися електричні конвектори, які купували у 20 разів частіше, та радіатори, продажі яких зросли в 39 разів.

Усі обігрівачі можна розділити на дві категорії: електричні, що працюють від мережі, і твердопаливні, для яких потрібні вугілля або дрова.

джерело: ua.depositphotos.com

Електричні обігрівачі

Конвектори, найпопулярніші обігрівачі серед українців, коштують 2-3 тис грн. Вони працюють завдяки конвекції повітря: холодне нагрівається всередині і піднімається вгору, а коли охолоджується та опускається вниз, процес повторюється.

Високий попит на них пояснюється невисокою ціною та простотою у використанні. Вони легкі і не вимагають монтажу. Залежно від потужності (зазвичай 1-2,5 кВт), їх вистачає для обігріву навіть великих кімнат площею понад 30 кв м.

джерело: ua.depositphotos.com

Такі обігрівачі виготовляють в Україні. Наприклад – на вінницькому заводі "Маяк" під маркою "Термія". Також на ринку є український бренд Lifex.

Інфрачервоні обігрівачі є невеликі, потужністю до 1 кВт, і великі – панелі потужністю понад 2 кВт. Діапазон цін – 0,7-2,5 тис грн.

Принцип роботи таких обігрівачів ґрунтується на випромінюванні хвиль в інфрачервоному діапазоні, подібно до сонця. Завдяки цьому в зоні роботи обігрівача нагріваються поверхні, які своїм теплом зігрівають повітря.

джерело: ua.depositphotos.com

Основні переваги такого способу обігріву подібні до конвекторів: їх легко встановлювати, можна обігрівати великі кімнати. Водночас, на відміну від конвекторів, тепло від роботи ІЧ-обігрівачів можна відчути швидше, адже нагрівання починається відразу після ввімкнення пристрою.

Серед українських виробників таких обігрівачів – "Термія" та Ardesto.

Масляні обігрівачі коштують 3-4 тис грн. Вони виглядають як мобільні радіатори, Усередині в них є мінеральна олія, яка нагрівається і випромінює тепло. Серед переваг – простота в експлуатації та встановленні, мобільність, здатність тривалий час утримувати тепло після вимкнення приладу завдяки теплоємності олії.

джерело: ua.depositphotos.com

Головний недолік – тривале нагрівання олії та металевого корпусу після ввімкнення приладу. При виборі моделі треба звертати увагу на потужність: у більшості масляних обігрівачів вона перевищує 2 кВт, що може виявитися не найкращим варіантом у часи великого навантаження на мережу.

Теплові вентилятори коштують 0,8-1,5 тис грн і працюють за таким принципом: повітря продувається вентилятором через нагрівальний елемент і нагріває приміщення. Вони невеликі, мобільні і можуть швидко нагріти невелику кімнату.

Проте через невеликі розміри, значний шум під час роботи та високе споживання електрики теплові вентилятори не підійдуть для тривалого обігріву великих приміщень на відміну від конвекторів чи інфрачервоних обігрівачів.

джерело: ua.depositphotos.com

Видом теплових вентиляторів є теплові гармати, які мають значно вищу потужність. Вони можуть працювати від електроенергії, газу та дизелю. Хоча теплові гармати здатні швидко нагрівати великі приміщення, з міркувань пожежної безпеки їх не радять використовувати в житлових приміщеннях.

Головний недолік перерахованих обігрівачів – їх залежність від електроенергії. Ризик становлять не лише потенційні російські атаки, а й непідготовленість житла.

Енергетик Олексій Жук перед використанням обігрівачів радить разом з електриком перевірити головну розподільну шафу в будинку (ГРШ) й оновити проводи та апарати захисту. Те саме варто зробити з квартирними щитками та розподільними коробками, розташованими в тамбурах і на сходових майданчиках.

Потрібно переконатися, що до квартири йде кабель достатнього перерізу. Також слід перевірити розетки на предмет наявності підпалених ділянок. Не можна підключати в розетку кілька потужних приладів, бо це може спричинити пожежу. Утім, застрахуватися від перевантаження мережі мешканцями неможливо.

Генератори

Унаслідок атак з боку росіян українці можуть зіткнутися з перебоями в електропостачанні, тому вони активніше купують генератори. Ці пристрої генерують електроенергію і працюють на бензині чи дизельному пальному.

Хоча генератори суттєво дорожчі за електрообігрівачі, 15-25 тис грн, в "Епіцентрі" фіксують суттєве зростання попиту на них. Так, реалізація бензинових генераторів влітку зросла більш ніж удвічі, а дизельних та комбінованих – у понад сім разів.

Під час придбання генератора потрібно врахувати два фактори. Вихлопні гази унеможливлюють його роботу в приміщенні, тому потрібно мати відкритий простір для встановлення пристрою. Крім того, генератор створює гучний шум, що може заважати навколишнім людям і бути небезпечним в умовах війни.

джерело: ua.depositphotos.com

Твердопаливні чи газові обігрівачі

Ці обігрівачі працюють на газі, дровах та вугіллі, що ускладнює їх використання в приміщенні та монтаж порівняно з електроприладами. Через це попит на них зростає несуттєво. Буржуйки стали купувати на 27% частіше, ніж у 2021 році. При цьому продажі грубок та печей зросли у два і пʼять разів відповідно.

Буржуйки коштують 4-6 тис грн. Через наявність відкритого вогню їх не можна встановлювати у квартирі. Вони призначені лише для приватного будинку, де можна вивести димохід та облаштувати умови для безпечного розпалювання вогню. Проте через невеликі розміри буржуйка не здатна обігріти велику площу.

джерело: www.slk.kh.ua

Твердопаливні та газові котли коштують 15-25 тис грн. Перші доступні лише для приватних будинків, другі працюють у квартирах. Вартість їх монтажу – кілька тисяч гривень. Оскільки газові котли потребують підключення до енергомережі, вони не зможуть працювати у випадку перебоїв у постачанні електрики.

Газові плитки, одяг і ковдри

Найбільш простий і надійний варіант підготовки до зими – купити теплий одяг та ковдри. До цього закликав громадян міський голова Києва Віталій Кличко. У мережах ритейлерів фіксують зростання попиту і в цих категоріях. Продажі ковдр в "Епіцентрі" зросли на 35% у річному вимірі. Вони коштують 0,7-1,5 тис грн.

Користуються попитом і спальні мішки, ціни на які варіюються від 650 грн до 3 тис грн. Їх продажі зросли майже в чотири рази, проте це пов'язано, зокрема, із задоволенням потреб українських військовослужбовців.

Щоб нагрівати воду та їжу у випадку відсутності газу, українці також частіше купували туристичні газові плитки та пальники. Їх реалізація в "Епіцентрі" зросла у 2,5 разу, а ціна становить близько 1 тис грн. У Rozetka підвищився попит на електричні простирадла (0,6-5 тис грн) та електроковдри (1,1-5,5 тис грн).