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Підготовка до зими: у жовтні українці у шість разів частіше шукають павербанки – OLX

П'ятниця, 21 жовтня 2022, 12:55 - Олексій Павлиш

Українці на тлі того, як росіяни останні два місяці активно обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури, ретельніше готуються до зими: у вересні цікавляться обігрівачами, а в жовтні в 6 разів частіше шукають павербанки.

Про це свідчать аналітика OLX.

Обігрів та утеплення 

"У випадку відсутності або перебоїв з опаленням класичними обігрівачами стануть конвектори, радіатори, тепловентилятори, масляні та УФО обігрівачі. За даними OLX, їх найбільше шукали впродовж другого тижня вересня - 87,4 тисяч разів. 

Якщо ж зникне електроенергія, у нагоді стане біокамін на спирті, газова колонка, буржуйка чи твердопаливний котел. Такі товари також найбільше цікавили користувачів у вересні - майже 243 тисячі пошуків, з яких 89% склали буржуйки", - йдеться у повідомленні.

При цьому відповідно до попиту побільшало й пропозицій. Середня ціна товарів для обігріву теж зросла. Так, у порівнянні з серпнем, біокаміни здорожчали на 2 000 грн, масляні обігрівачі та котли - на 1 200 грн. 

Теплий домашній одяг, ковдри та пледи, термобілизна, теплі шкарпетки та светри: такий комплект теплих речей на одного дорослого у жовтні обійдеться в середньому в 4 000 грн, а зібрати його можна з 18 тисяч пропозицій в онлайні. При цьому, сам попит за неповний жовтень зріс подекуди майже до 20 разів у порівнянні з серпнем:

ВІДЕО ДНЯ
  • теплі шкарпетки — 15 694 пошуків, в 20 разів більше;
  • теплий светр — 13 007 пошуків, у 8 разів більше;
  • термобілизна — 53 146 пошуків, у 3 рази більше;
  • домашній теплий одяг — 23 494 пошуків, на 126% більше;
  • тепла ковдра — 123 896 пошуків, на 104% більше;
  • плед — 27 872 пошуків, на 9% більше.

Ще в серпні українці стали частіше шукати спальні мішки, каремати та намети – майже 158 тисяч пошуків. У середньому подібний набір у жовтні обійдеться в 7 тисяч гривень (на 11% дорожче, ніж у серпні). При виборі варто обов'язково звертати увагу на температурний режим: наприклад, Tcomf для спальників та R-value для карематів, кажуть в OLX.

Товар

Кількість пошуків з серпня по жовтень

Кількість оголошень у жовтні, 

% приріст до серпня

Середня ціна у жовтні, грн

буржуйка

532 378

4 213 (+67%)

5 000

радіатор

228 350

5 289

1 200

конвектор

215 219

3 823 (+36%)

2 480

масляний обігрівач

114 048

835 (+122%)

3 600

тепловентилятор

94 943

2 597 (+102%)

850

газова колонка

42 561

1 100

2 100

обігрівач УФО 

19 466

347 (+37%)

2 500

котел твердопаливний

20 079

460

16 200

біокамін

3 451

109

12 000

Автономне живлення 

За даними OLX, порівнюючи періоди 1-9 жовтня та 10-16 жовтня, українці:

  • в 6 разів частіше шукали павербанки та зарядні станції;
  • у 4 рази більше цікавилися генераторами. 

При цьому, зросла не лише кількість пошуків, але й загалом пропозиція на ринку - найбільше розширився асортимент зарядних станцій.

Товар

Кількість оголошень, серпень 2022

Кількість оголошень, жовтень 2022

Приріст

Дизельний генератор

985

1 060

8%

Павербанк

5 769

6 654

15%

Бензиновий генератор

1 569

1 990

27%

Зарядна станція

354

461

30%

Бензинові прилади в жовтні обійдуться українцям орієнтовно в 19,5 тис. грн, а от дизельні будуть дорожчими майже в 4 рази (70,8 тис. грн). 

"Портативна зарядна станція - наприклад, на 210 Вт*год із середньою вартістю 15 500 грн зможе тричі підзарядити ноутбук, понад 10 разів - телефон, а також підтримати роботу холодильника до 3 годин. Для телефонів та ноутбуків не зайвим буде павербанк від 20 000 mAh, його середня ціна на OLX у жовтні складає 1 300 грн", - йдеться у повідомленні.

Альтернативне освітлення

Ціни з серпня по жовтень на гірлянди та нічники на батарейках, свічки та туристичні (кемпінгові) ліхтарі не змінилися, а от кількість оголошень з продажу гірлянд та свічок збільшилася на 12% та 28% відповідно.

Товар

Кількість оголошень, жовтень 2022

Середня ціна 

у жовтні, грн

Кемпінгова лампа

1 794

350

Нічник на батарейках

784

300

Свічки (набір)

690

150

Гірлянди на батарейках

398

200

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