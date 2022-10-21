Підготовка до зими: у жовтні українці у шість разів частіше шукають павербанки – OLX
Українці на тлі того, як росіяни останні два місяці активно обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури, ретельніше готуються до зими: у вересні цікавляться обігрівачами, а в жовтні в 6 разів частіше шукають павербанки.
Про це свідчать аналітика OLX.
Обігрів та утеплення
"У випадку відсутності або перебоїв з опаленням класичними обігрівачами стануть конвектори, радіатори, тепловентилятори, масляні та УФО обігрівачі. За даними OLX, їх найбільше шукали впродовж другого тижня вересня - 87,4 тисяч разів.
Якщо ж зникне електроенергія, у нагоді стане біокамін на спирті, газова колонка, буржуйка чи твердопаливний котел. Такі товари також найбільше цікавили користувачів у вересні - майже 243 тисячі пошуків, з яких 89% склали буржуйки", - йдеться у повідомленні.
При цьому відповідно до попиту побільшало й пропозицій. Середня ціна товарів для обігріву теж зросла. Так, у порівнянні з серпнем, біокаміни здорожчали на 2 000 грн, масляні обігрівачі та котли - на 1 200 грн.
Теплий домашній одяг, ковдри та пледи, термобілизна, теплі шкарпетки та светри: такий комплект теплих речей на одного дорослого у жовтні обійдеться в середньому в 4 000 грн, а зібрати його можна з 18 тисяч пропозицій в онлайні. При цьому, сам попит за неповний жовтень зріс подекуди майже до 20 разів у порівнянні з серпнем:
- теплі шкарпетки — 15 694 пошуків, в 20 разів більше;
- теплий светр — 13 007 пошуків, у 8 разів більше;
- термобілизна — 53 146 пошуків, у 3 рази більше;
- домашній теплий одяг — 23 494 пошуків, на 126% більше;
- тепла ковдра — 123 896 пошуків, на 104% більше;
- плед — 27 872 пошуків, на 9% більше.
Ще в серпні українці стали частіше шукати спальні мішки, каремати та намети – майже 158 тисяч пошуків. У середньому подібний набір у жовтні обійдеться в 7 тисяч гривень (на 11% дорожче, ніж у серпні). При виборі варто обов'язково звертати увагу на температурний режим: наприклад, Tcomf для спальників та R-value для карематів, кажуть в OLX.
|
Товар
|
Кількість пошуків з серпня по жовтень
|
Кількість оголошень у жовтні,
% приріст до серпня
|
Середня ціна у жовтні, грн
|
буржуйка
|
532 378
|
4 213 (+67%)
|
5 000
|
радіатор
|
228 350
|
5 289
|
1 200
|
конвектор
|
215 219
|
3 823 (+36%)
|
2 480
|
масляний обігрівач
|
114 048
|
835 (+122%)
|
3 600
|
тепловентилятор
|
94 943
|
2 597 (+102%)
|
850
|
газова колонка
|
42 561
|
1 100
|
2 100
|
обігрівач УФО
|
19 466
|
347 (+37%)
|
2 500
|
котел твердопаливний
|
20 079
|
460
|
16 200
|
біокамін
|
3 451
|
109
|
12 000
Автономне живлення
За даними OLX, порівнюючи періоди 1-9 жовтня та 10-16 жовтня, українці:
- в 6 разів частіше шукали павербанки та зарядні станції;,
- у 4 рази більше цікавилися генераторами.
При цьому, зросла не лише кількість пошуків, але й загалом пропозиція на ринку - найбільше розширився асортимент зарядних станцій.
|
Товар
|
Кількість оголошень, серпень 2022
|
Кількість оголошень, жовтень 2022
|
Приріст
|
Дизельний генератор
|
985
|
1 060
|
8%
|
Павербанк
|
5 769
|
6 654
|
15%
|
Бензиновий генератор
|
1 569
|
1 990
|
27%
|
Зарядна станція
|
354
|
461
|
30%
Бензинові прилади в жовтні обійдуться українцям орієнтовно в 19,5 тис. грн, а от дизельні будуть дорожчими майже в 4 рази (70,8 тис. грн).
"Портативна зарядна станція - наприклад, на 210 Вт*год із середньою вартістю 15 500 грн зможе тричі підзарядити ноутбук, понад 10 разів - телефон, а також підтримати роботу холодильника до 3 годин. Для телефонів та ноутбуків не зайвим буде павербанк від 20 000 mAh, його середня ціна на OLX у жовтні складає 1 300 грн", - йдеться у повідомленні.
Альтернативне освітлення
Ціни з серпня по жовтень на гірлянди та нічники на батарейках, свічки та туристичні (кемпінгові) ліхтарі не змінилися, а от кількість оголошень з продажу гірлянд та свічок збільшилася на 12% та 28% відповідно.
|
Товар
|
Кількість оголошень, жовтень 2022
|
Середня ціна
у жовтні, грн
|
Кемпінгова лампа
|
1 794
|
350
|
Нічник на батарейках
|
784
|
300
|
Свічки (набір)
|
690
|
150
|
Гірлянди на батарейках
|
398
|
200
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Економічна правда