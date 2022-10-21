Підготовка до зими: у жовтні українці у шість разів частіше шукають павербанки – OLX

Українці на тлі того, як росіяни останні два місяці активно обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури, ретельніше готуються до зими: у вересні цікавляться обігрівачами, а в жовтні в 6 разів частіше шукають павербанки.

Про це свідчать аналітика OLX.

Обігрів та утеплення

"У випадку відсутності або перебоїв з опаленням класичними обігрівачами стануть конвектори, радіатори, тепловентилятори, масляні та УФО обігрівачі. За даними OLX, їх найбільше шукали впродовж другого тижня вересня - 87,4 тисяч разів.

Якщо ж зникне електроенергія, у нагоді стане біокамін на спирті, газова колонка, буржуйка чи твердопаливний котел. Такі товари також найбільше цікавили користувачів у вересні - майже 243 тисячі пошуків, з яких 89% склали буржуйки", - йдеться у повідомленні.

При цьому відповідно до попиту побільшало й пропозицій. Середня ціна товарів для обігріву теж зросла. Так, у порівнянні з серпнем, біокаміни здорожчали на 2 000 грн, масляні обігрівачі та котли - на 1 200 грн.

Теплий домашній одяг, ковдри та пледи, термобілизна, теплі шкарпетки та светри: такий комплект теплих речей на одного дорослого у жовтні обійдеться в середньому в 4 000 грн, а зібрати його можна з 18 тисяч пропозицій в онлайні. При цьому, сам попит за неповний жовтень зріс подекуди майже до 20 разів у порівнянні з серпнем:

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теплі шкарпетки — 15 694 пошуків, в 20 разів більше;

теплий светр — 13 007 пошуків, у 8 разів більше;

термобілизна — 53 146 пошуків, у 3 рази більше;

домашній теплий одяг — 23 494 пошуків, на 126% більше;

тепла ковдра — 123 896 пошуків, на 104% більше;

плед — 27 872 пошуків, на 9% більше.

Ще в серпні українці стали частіше шукати спальні мішки, каремати та намети – майже 158 тисяч пошуків. У середньому подібний набір у жовтні обійдеться в 7 тисяч гривень (на 11% дорожче, ніж у серпні). При виборі варто обов'язково звертати увагу на температурний режим: наприклад, Tcomf для спальників та R-value для карематів, кажуть в OLX.

Товар Кількість пошуків з серпня по жовтень Кількість оголошень у жовтні, % приріст до серпня Середня ціна у жовтні, грн буржуйка 532 378 4 213 (+67%) 5 000 радіатор 228 350 5 289 1 200 конвектор 215 219 3 823 (+36%) 2 480 масляний обігрівач 114 048 835 (+122%) 3 600 тепловентилятор 94 943 2 597 (+102%) 850 газова колонка 42 561 1 100 2 100 обігрівач УФО 19 466 347 (+37%) 2 500 котел твердопаливний 20 079 460 16 200 біокамін 3 451 109 12 000

Автономне живлення

За даними OLX, порівнюючи періоди 1-9 жовтня та 10-16 жовтня, українці:

в 6 разів частіше шукали павербанки та зарядні станції; ,

павербанки зарядні станції; у 4 рази більше цікавилися генераторами.

При цьому, зросла не лише кількість пошуків, але й загалом пропозиція на ринку - найбільше розширився асортимент зарядних станцій.

Товар Кількість оголошень, серпень 2022 Кількість оголошень, жовтень 2022 Приріст Дизельний генератор 985 1 060 8% Павербанк 5 769 6 654 15% Бензиновий генератор 1 569 1 990 27% Зарядна станція 354 461 30%

Бензинові прилади в жовтні обійдуться українцям орієнтовно в 19,5 тис. грн, а от дизельні будуть дорожчими майже в 4 рази (70,8 тис. грн).

"Портативна зарядна станція - наприклад, на 210 Вт*год із середньою вартістю 15 500 грн зможе тричі підзарядити ноутбук, понад 10 разів - телефон, а також підтримати роботу холодильника до 3 годин. Для телефонів та ноутбуків не зайвим буде павербанк від 20 000 mAh, його середня ціна на OLX у жовтні складає 1 300 грн", - йдеться у повідомленні.

Альтернативне освітлення

Ціни з серпня по жовтень на гірлянди та нічники на батарейках, свічки та туристичні (кемпінгові) ліхтарі не змінилися, а от кількість оголошень з продажу гірлянд та свічок збільшилася на 12% та 28% відповідно.

Товар Кількість оголошень, жовтень 2022 Середня ціна у жовтні, грн Кемпінгова лампа 1 794 350 Нічник на батарейках 784 300 Свічки (набір) 690 150 Гірлянди на батарейках 398 200

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Економічна правда