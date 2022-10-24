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В Україні за два тижні різко зріс попит на павербанки, свічки й буржуйки – Rozetka

Понеділок, 24 жовтня 2022, 21:40 - Олексій Павлиш

За останні два тижні в Україні спостерігається різке збільшення попиту на товари, необхідні на випадок енергетичної кризи: українці шукають способи підготуватися на випадок відключення електро-, водо-, тепло- чи газопостачання. 

Про це повідомили в ритейлері Rozetka.

"Майже в чотири рази частіше почали купувати павербанки на сайті онлайн-ритейлеру Rozetka, а свічки та газові пальники - у три рази. Крім того, спостерігається підвищення попиту на електрогенератори та ліхтарі (у 2,5 раза), а також зарядні пристрої та газові балони (у 2 рази), Сонячні панелі - у 1,6 рази.

Українці вже готуються до холодної зими з потенційними відключеннями опалення та електрики. Про це свідчить збільшення попиту на буржуйки на 76% у порівнянні з попередніми місяцями", - заявив директор з маркетингу Rozetka Євген Образок. 

Серед інших товарів, на які зріс попит: батарейки - на 44%, термоси та термокухолі - на 41%, радіоприймачі - на 35% та пледи на 12%.

У Rozetka додали, що середня вартість найпопулярніших моделей павербанків: 500 - 2000 грн.

"Генератори для більш тривалого забезпечення електроенергією можна придбати як за 10 тис грн, так і за 25 тис грн. У світлу пору доби зарядити гаджети можна за допомогою сонячних зарядних пристроїв. Підтримувати роботу гаджетів певний час можна завдяки сонячним панелям, які коштують від 1000 до 13 000 грн", - резюмували в ритейлері.

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Середня ціна конвекторів - 2000 - 3000 грн, обігрівачі різних видів: інфрачервоні (600 - 700 грн), керамічні (2000 - 4000 грн) та масляні (3000 - 4000 грн). Вартість буржуйок - від 4000 до 7000 грн. 

Нагадаємо:

Українці на тлі того, як росіяни останні два місяці активно обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури, ретельніше готуються до зими: у вересні цікавляться обігрівачами, а в жовтні в 6 разів частіше шукають павербанки.

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Економічна правда

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