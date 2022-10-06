США можуть знову вивільнити нафту з резервів через скорочення видобутку ОПЕК+

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Сполучені Штати не виключають жодних заходів з можливих у відповідь на рішення країн-експортерів нафти про скорочення видобутку, зокрема розглядаються нові вивільнення нафти з резервів США.

Про це повідомляє Financial Times.

Білий дім заявив, що розглядає можливі заходи реагування на скорочення поставок нафти від країн ОПЕК+, зокрема – нові вивільнення зі Стратегічного нафтового резерву США для стримування цін на енергоносії.

У середу ключові міністри ОПЕК+ погодили скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на день. Це – найбільше скорочення видобутку нафти з часів пандемії COVID у 2020 році. У пресрелізі було уточнено, що скорочення на 2 млн б/д буде від квот, а не від реального видобутку. Враховуючи пропорцію квот та їх виконання у вересні, зниження буде менше 1 млн б/д (за підрахунками Bloomberg, 880 тисяч б/д).

Брайан Діз, директор Національної економічної ради при Білому домі, назвав рішення ОПЕК+ скоротити видобуток "непотрібним і невиправданим" і заявив, що США розглядають можливість подальшого продажу зі своїх стратегічних запасів, які вже скоротилися понад як на 200 млн барелів торік.

Він також не виключив запровадження заборони або обмеження експорту бензину та інших нафтопродуктів, коли журналісти запитали, чи розглядається така ідея. "Президент дав нам вказівку, і вона залишається незмінною – не виключати жодне рішення", - сказав Діз.

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Рішення країн ОПЕК+ скоротити видобуток нафти на 2 млн барелів на добу з листопада призведе до зростання цін вище за $100 і змусить США використати свої стратегічні запаси.

Президент США Джо Байден назвав недалекоглядним рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти, "поки світова економіка має справу з триваючим негативним впливом вторгнення Путіна в Україну".

Ціни на нафту у четвер стабілізувались поблизу тритижневих максимумів після того, як ОПЕК+ домовилась про скорочення видобутку приблизно на 2 мільйони барелів на день, що є найбільшим скороченням з 2020 року.